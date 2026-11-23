El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles ante la Cámara de Senadores para realizar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, con el objetivo de responder a más de 1.200 preguntas de los distintos bloques.
Diego Santilli tiene fecha para presentar su gestión en el Senado en una semana clave para el gobierno
El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, se presentará ante el Senado para su primer informe, mientras el gobierno impulsa la reforma electoral
El funcionario deberá responder a las consultas formuladas por la oposición, con un enfoque principal en la cartera económica, en un contexto de intensa actividad legislativa para el gobierno, que busca impulsar la reforma electoral y el Presupuesto 2027 antes del cierre del período de sesiones ordinarias. El ministro coordinador se prepara para defender la gestión oficial, contrastándola con la situación heredada.
En un "superjueves" legislativo previsto para el cierre de la semana, se espera que el Senado debata la reforma política, incluida la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Paralelamente, la Cámara de Diputados tratará el Presupuesto 2027, proyectos que el oficialismo considera fundamentales para su agenda.
Diego Santilli frente a las preguntas parlamentarias
Según trascendió, la Jefatura de Gabinete recibió un total de 1.659 presentaciones, unificadas luego en 1.287 preguntas. El área económica, a cargo de Luis Caputo, concentra el 46% de las consultas, reflejando su centralidad en la agenda parlamentaria. Le siguen el Ministerio de Capital Humano (18%) y Salud (11,5%).
La presentación de Santilli en el Senado marca la primera rendición de cuentas del actual gobierno ante el Parlamento desde el informe brindado por Manuel Adorni en la Cámara de Diputados a fines de abril. Se espera que el jefe de Gabinete repase la gestión ministerial y plantee los objetivos para el próximo año, poniendo énfasis en el concepto de "orden" como base para el crecimiento sostenido.
El debate sobre la reforma electoral en el Senado de la Nación Argentina
La agenda del gobierno en el Congreso esta semana incluye el debate de la reforma electoral, con el oficialismo confiado en obtener la media sanción en el Senado. La negociación para suspender las PASO de cara al 2027 es uno de los puntos centrales, con acuerdos que involucran a figuras clave como Diego Santilli y Patricia Bullrich.
Además del Presupuesto 2027, que se tratará en Diputados, también se espera el dictamen sobre ludopatía infantil en el Senado. Proyectos como la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central también forman parte de la agenda legislativa, aunque algunos podrían quedar para sesiones extraordinarias.
En pocas palabras
- Informe de gestión: Diego Santilli expondrá ante el Senado su primer informe de gestión, respondiendo 1.200 preguntas.
- Agenda legislativa: el gobierno impulsa la reforma electoral y el Presupuesto 2027 antes del cierre de sesiones.
- Debate clave: el Senado tratará la suspensión de las PASO y otros proyectos relevantes para la agenda oficialista.