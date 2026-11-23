Diego Santilli deberá responder por la suspensión de las PASO y otros proyectos relevantes para la agenda oficialista.

Diego Santilli frente a las preguntas parlamentarias

Según trascendió, la Jefatura de Gabinete recibió un total de 1.659 presentaciones, unificadas luego en 1.287 preguntas. El área económica, a cargo de Luis Caputo, concentra el 46% de las consultas, reflejando su centralidad en la agenda parlamentaria. Le siguen el Ministerio de Capital Humano (18%) y Salud (11,5%).

La presentación de Santilli en el Senado marca la primera rendición de cuentas del actual gobierno ante el Parlamento desde el informe brindado por Manuel Adorni en la Cámara de Diputados a fines de abril. Se espera que el jefe de Gabinete repase la gestión ministerial y plantee los objetivos para el próximo año, poniendo énfasis en el concepto de "orden" como base para el crecimiento sostenido.

El debate sobre la reforma electoral en el Senado de la Nación Argentina

La agenda del gobierno en el Congreso esta semana incluye el debate de la reforma electoral, con el oficialismo confiado en obtener la media sanción en el Senado. La negociación para suspender las PASO de cara al 2027 es uno de los puntos centrales, con acuerdos que involucran a figuras clave como Diego Santilli y Patricia Bullrich.

Además del Presupuesto 2027, que se tratará en Diputados, también se espera el dictamen sobre ludopatía infantil en el Senado. Proyectos como la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central también forman parte de la agenda legislativa, aunque algunos podrían quedar para sesiones extraordinarias.