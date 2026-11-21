Aguas Mendocinas (AYSAM) realizó la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 03/26 destinada a la construcción del Colector Cloacal Colonia Segovia Etapa II. Esta obra es clave para el Sistema de Saneamiento del Gran Mendoza -principalmente los desbordes cloacales en Los Corralitos- y cuenta con un presupuesto oficial de $32.661.671.157,55.
El acto estuvo encabezado por el presidente de la empresa, Darío Hernández, acompañado por los directores Juan Pablo Eraso y Juan Carlos Reta.
Qué trabajos contempla la obra y qué problemas resolverá
Considerada una intervención histórica para la red cloacal del Gran Mendoza, la obra apunta a solucionar de fondo inconvenientes operativos en el este del área metropolitana:
- Fin de los desbordes: permitirá aliviar la Colectora Máxima Noreste y poner fin a los desbordes cloacales en Los Corralitos.
- Nueva traza hacia Paramillos: los trabajos incluyen la construcción de un nuevo colector de 13 kilómetros de extensión y 1.300 milímetros de diámetro para derivar los líquidos cloacales por un conducto alternativo hacia la planta depuradora de Paramillos.
- Mantenimiento integral: la puesta en marcha del nuevo trazado garantizará las condiciones operativas necesarias para llevar adelante la limpieza profunda y la rehabilitación de la Colectora Máxima Noroeste.
Las cinco ofertas presentadas en la licitación
En el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/26 presentaron sus propuestas económicas y técnicas cinco firmas y uniones transitorias (UT):
- Halpern S.R.L. - Hugo del Carmen Ojeda S.A. - UT
- Ecosur Bahía S.A.
- Corporación del Sur S.A. - Laugero Construcciones S.A. - Tecnoredes y Obras S.R.L. - UT
- CRZ Construcciones S.A.
- San José S.R.L. - San Guillermo S.R.L. - Stornini S.A. - Colector Colonia Segovia - UT
En pocas palabras
- Aguas Mendocinas: abrió ofertas para construir el Colector Cloacal Colonia Segovia Etapa II.
- Obra y solución: nueva traza de 13 km para derivar cloacales a la planta de Paramillos y evitar desbordes en Los Corralitos.
- Licitación: cinco empresas y uniones transitorias presentaron sus propuestas económicas y técnicas.
Resumen generado por Thinkindot AI