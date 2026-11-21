El acto estuvo encabezado por el presidente de la empresa, Darío Hernández, acompañado por los directores Juan Pablo Eraso y Juan Carlos Reta.

Apertura de las ofertas en el edificio de Aysam para la obra cloacal que beneficiará al Gran Mendoza.

Qué trabajos contempla la obra y qué problemas resolverá

Considerada una intervención histórica para la red cloacal del Gran Mendoza, la obra apunta a solucionar de fondo inconvenientes operativos en el este del área metropolitana: