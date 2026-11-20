El ministro Víctor Fayad, en un cónclave en San Juan

Víctor Fayad, ministro de Economía de Mendoza, no estuvo con Luis Caputo en Buenos Aires porque estuvo en San Juan, donde participó del FNS Forum 2026.

"Este es un espacio que reúne a empresarios, inversores, emprendedores, productores y referentes del sector público y privado para debatir sobre los desafíos y oportunidades del desarrollo productivo", dijo Rodolfo Vargas Arizu en su cuenta de IG.

Los ministros Víctor Fayad y Rodolfo Vargas Arizu este viernes, en San Juan, durante un cónclave con empresarios.

Luis Caputo ya se había manifestado contra el Impuesto a los Sellos

El anuncio no fue una novedad: el funcionario de Javier Milei ya había anticipado esta intención a comienzos de este mes. Fue durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El objetivo del Ministerio de Economía de la Nación es reducir una de las cargas que el Gobierno nacional identifica como parte del denominado costo argentino.

“Es un desastre e impacta directo en el bolsillo de las industrias. Estamos hablando de entre $4 y $5 billones al año”, había calculado el ministro ante cientos de empresarios industriales en el Golden Center de Costanera Norte, según publica cronista.com

Esta cifra equivale a aproximadamente al 0,4% o 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Con esta referencia, la compensación nacional representaría entre $2 billones y $2,5 billones anuales.

La idea de Caputo, en pleno viernes negro

La propuesta del ministro Luis Caputo de que las provincias eliminen el Impuesto a los Sellos a cambio de una compensación del 50% a cargo de la Nación y de perder el 50% restante llegó durante la tarde de un viernes negro en materia de finanzas.

El riesgo país se disparó y llegó a 1.070 puntos y los bonos argentinos sufrieron una fuerte caída en Wall Street. El viernes anterior, el índice JP Morgan había cerrado en 832 puntos, por lo cual, en una semana, experimentó un salto de 29%.

Los mercados, según los analistas especializados, volvieron a poner la lupa, en el último día hábil de la semana y en la previa del fin de semana largo en Argentina, sobre el financiamiento para el ejercicio económico 2027, el dólar y la capacidad de acumulación de reservas.

Durante la semana que termina, el precio del dólar subió $115, lo que recalentó el ánimo de los mercados.