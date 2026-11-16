Luis Caputo explicó por qué no se cumplieron los "mejores 18 meses" y apuntó al temor por el kirchnerismo

El futuro económico y las expectativas del gobierno

Respecto a la proyección para el futuro, el ministro se mostró optimista sobre la reelección del presidente Javier Milei en primera vuelta en 2027, independientemente de las cifras de crecimiento económico. Luis Caputo argumentó que el modelo anterior llevó al país al caos total y que el camino actual es el correcto, aunque reconoció que no es claro para toda la población. Destacó que el empleo formal cayó, pero el empleo asalariado creció, con salarios que aumentaron significativamente.

En relación con la inflación, Caputo se mostró satisfecho con los números de este año, comparando la situación argentina con la de países como Francia e Italia. Anticipó que el año próximo la economía estará estabilizada y que se espera una inflación más baja que la del año anterior. Respecto a las jubilaciones, justificó el esfuerzo presupuestario para cubrirlas, señalando que representan el 86% del presupuesto total, incluyendo asistencia social y sueldos.

Diferencias con el pasado y lectura sobre el riesgo país

Luis Caputo también marcó diferencias entre la gestión de Javier Milei y la de Mauricio Macri, señalando que la situación económica heredada en 2023 fue infinitamente peor que en 2015. Señaló que el cambio de modelo no estaba tan claro en la gestión anterior y que la gente ya conoció las consecuencias económicas, lo que hace que nadie crea que la oposición pueda mejorar la situación.

Según el ministro, el Riesgo País subió no por el riesgo asociado al actual mandatario, sino por el temor a un cambio de rumbo político, lo que consideró una señal de fortaleza del programa económico actual.