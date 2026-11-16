El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el pronóstico de "los mejores 18 meses" de la historia económica argentina no se cumplió en los plazos esperados. Durante una entrevista radial, el titular del Palacio de Hacienda atribuyó esta situación a dos factores principales: el contexto internacional adverso y el temor generalizado a un eventual regreso del kirchnerismo al poder, lo que afectó las proyecciones iniciales del plan oficial.
Luis Caputo explicó por qué no se cumplieron los "mejores 18 meses" y apuntó al temor por el kirchnerismo
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció la sorpresa por el impacto del shock externo y el temor que genera el kirchnerismo en los mercados
Luis Caputo detalló, en una entrevista en Radio Mitre, que esperaba una situación internacional menos violenta, con precios del petróleo y tasas internacionales más bajos. Según el ministro, la prolongación de este shock externo, sumada al impacto de las tasas globales, afectó el crecimiento de la economía argentina y de otros países de la región, que también crecerán menos de lo proyectado.
Además del factor externo, Luis Caputo enfatizó el impacto del temor interno al regreso del kirchnerismo como causa principal del crecimiento del riesgo país y la reticencia de las empresas a tomar créditos aprobados. El ministro expresó sorpresa ante la magnitud de este temor, que se refleja en las tasas del mercado y en las decisiones de inversión, y afirmó que nadie cree que el modelo anterior pueda traer mejoras al país.
El futuro económico y las expectativas del gobierno
Respecto a la proyección para el futuro, el ministro se mostró optimista sobre la reelección del presidente Javier Milei en primera vuelta en 2027, independientemente de las cifras de crecimiento económico. Luis Caputo argumentó que el modelo anterior llevó al país al caos total y que el camino actual es el correcto, aunque reconoció que no es claro para toda la población. Destacó que el empleo formal cayó, pero el empleo asalariado creció, con salarios que aumentaron significativamente.
En relación con la inflación, Caputo se mostró satisfecho con los números de este año, comparando la situación argentina con la de países como Francia e Italia. Anticipó que el año próximo la economía estará estabilizada y que se espera una inflación más baja que la del año anterior. Respecto a las jubilaciones, justificó el esfuerzo presupuestario para cubrirlas, señalando que representan el 86% del presupuesto total, incluyendo asistencia social y sueldos.
Diferencias con el pasado y lectura sobre el riesgo país
Luis Caputo también marcó diferencias entre la gestión de Javier Milei y la de Mauricio Macri, señalando que la situación económica heredada en 2023 fue infinitamente peor que en 2015. Señaló que el cambio de modelo no estaba tan claro en la gestión anterior y que la gente ya conoció las consecuencias económicas, lo que hace que nadie crea que la oposición pueda mejorar la situación.
Según el ministro, el Riesgo País subió no por el riesgo asociado al actual mandatario, sino por el temor a un cambio de rumbo político, lo que consideró una señal de fortaleza del programa económico actual.
En pocas palabras
- Caputo reconoció que el pronóstico de "los mejores 18 meses" no se cumplió en los plazos esperados.
- Temor al kirchnerismo y el contexto internacional adverso afectaron las proyecciones económicas.
- El ministro se mostró optimista sobre la gestión actual y prevé una inflación más baja para el próximo año.