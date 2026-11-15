El Negro Ramón Ábalo tiene su mural en San José

Nahuel y Mariana, nieto e hija de Ramón "El Negro" Ábalo, junto a la poeta Nora Bruccoleri. Foto: Familia Ábalo.

Homenaje al Negro Ábalo

Cerca de 150 personas se dieron cita para recordar al Negro. La familia, los amigos, militantes de distintos espacios políticos –ninguno de derecha- representantes de organismos de derechos humanos, vecinos y muchos artistas acompañaron el descubrimiento del mural.

Su hijo Jorge recordó que iban juntos a la cancha y repasó especialmente la campaña de 1995, cuando el Boli fue campeón después de 36 años. Entonces Ramón se sintió tan satisfecho que dejó de ir a la cancha, pero no al club, al que siguió asistiendo para desarrollar otras actividades como fomentar la práctica del ajedrez.

Fue habilitado un cantero en homenaje al Negro Ábalo. Foto: Familia Ábalo.

“Hasta que la dignidad se haga costumbre, Ramón presente, ahora y siempre”, dice el bonito mural creado por tres artistas plásticos, con el fondo con los colores celeste y blanco y el escudo de Argentino, todo a tono.

En esa zona de murales –parte de atrás de las paredes del estadio- a la que ahora se sumó el de Ábalo, están ilustres futbolistas de la Academia, hinchas famosos y no famosos, referencias a los barrios que siguen a la entidad y más. Vale la pena darse una vuelta por ahí para disfrutar de ese verdadero mosaico popular.

Quién fue el Negro Ábalo

Trabajó en los diarios La Libertad y Mendoza, entre otros, y algunos de los libros que publicó fueron "El Terrorismo de Estado en Mendoza", "Mendoza Montonera" y "Entre viñas y guitarreadas" -en coautoría con Hugo De Marinis-. Fue editor de la publicación alternativa La Quinta Pata.

Familiares, amigos, músicos, militantes y vecinos del Negro Ábalo. Foto: Familia Ábalo.

Murió a los 91 años. Fue fundador de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y un emblemático personaje de la Media Luna, en Guaymallén, donde compartió amistad y militancia con Armando Tejada Gómez.

Fue también dirigente gremial y del Partido Comunista. Sufrió persecuciones antes y durante la dictadura de 1976, pero nunca abandonó su militancia.

Entonces, si usted va para San José por la avenida Mitre, pasando Correa Saá hacia el norte, se encontrará con el Club Atlético Argentino y en la puerta un monolito que recuerda a otro ilustre ex deportista e hincha de la Academia, nada menos que Tejada Gómez.

Si sigue hasta la esquina y dobla hacia la derecha por Manuel A. Sáez, podrá ver la gran cantidad de murales (incluido el de Marciano Cantero, el líder de los Enanitos Verdes, el que cantaba "cuando con mi viejo iba a la cancha a ver a aquel Atlético) que decoran la parte de atrás de la tribuna norte del estadio Mauricio Serra. Y si sigue hasta Derqui, justo en la esquina, se va a encontrar allí con el Negro Ábalo.