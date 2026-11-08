Torneo Regional Amateur: Pacífico de General Alvear goleó al Atlético Argentino, en el duelo de ida por las semifinales

El Torneo Regional Federal Amateur 2026 tuvo este domingo un enfrentamiento entre dos equipos mendocinos: Atlético Argentino y Sport Club Pacífico de General Alvear, quienes disputaron el partido de ida las semifinales de la Región Cuyo.
Pacífico de General Alvear goleó 5 a 1 al Atlético Argentino, como visitante en el partido de ida las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur
El Torneo Regional Federal Amateur 2026 tuvo este domingo un enfrentamiento entre dos equipos mendocinos: Atlético Argentino y Sport Club Pacífico de General Alvear, quienes disputaron el partido de ida las semifinales de la Región Cuyo.
Los primeros noventa minutos fueron para Pacífico que lo goleó a Argentino por 5 a 1, como visitante, que tuvo el arbitraje de Leandro Domínguez.
Valentín Robatto abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo y cuando los jugadores se estaban por dirigir a los vestuarios fue Enzo Tejada quien aumentó la diferencia a los 46. En el complemento Javier Peñaloza a los 6', anotó el tercero, Martín Gómez, a los 28', el cuarto y a los 32' Mateo Vignolo, el quinto. Para la Academia descontó Luciano Villalobos a los 36' para el conjunto de San José.
El Lobo tuvo mucha contundencia en los 90 minutos y justificó el resultado. La revancha está prevista para el domingo 15 de noviembre, cuando el conjunto alvearense será local, donde la Academia tendrá que revertir la dura derrota como local.
El ganador se enfrentará con el ganador de la serie entre Sportivo Desamparados de San Juan y Defensores de Belgrano de Justo Daract, San Luis.
Pacífico: Maximiliano Díaz; Maximiliano Coronel, Matías Godoy, Valentín Robatto y Mateo Vignolo; Leonardo Zolorza, Martín Gómez, Mauricio Delseco, Enzo Tejada, Cristian Estigarribia y Javier Peñaloza. DT: Pablo Castro.
Atlético Argentino: Diego Atencio; Luciano Villarroel, Ivo Rodríguez, Damián Lázzaro, Franco Geroli; Luca Coronel, Leandro Espíndola, Juan Ignacio Vera; Luciano Villalobos, Mauricio Rodríguez y Agustín Tapia. DT: Matías Ligutti.
Estadio: Atlético Argentino.
Goles: PT: 13' V. Robatto (P), 46' Tejada (P). ST: 6' Peñaloza (P), 28' Gómez (P), 32' Vignolo (P), 36' Villalobos (AA).