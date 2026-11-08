Torneo Regional Amateur: Pacífico de General Alvear goleó al Atlético Argentino, en el duelo de ida por las semifinales

Los primeros noventa minutos fueron para Pacífico que lo goleó a Argentino por 5 a 1, como visitante, que tuvo el arbitraje de Leandro Domínguez.

Atlético Argentino perdió por 5 a 1 ante Pacífico de General Alvear en San José.

Los goles del partido

Valentín Robatto abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo y cuando los jugadores se estaban por dirigir a los vestuarios fue Enzo Tejada quien aumentó la diferencia a los 46. En el complemento Javier Peñaloza a los 6', anotó el tercero, Martín Gómez, a los 28', el cuarto y a los 32' Mateo Vignolo, el quinto. Para la Academia descontó Luciano Villalobos a los 36' para el conjunto de San José.