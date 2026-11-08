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¡No lo sabía!

Qué significa el color de los perfumes y en qué momento del día se usan según el tono

Seguro notaste que cada envase de perfume tiene diferentes colores y varían del amarillo hasta el violeta, pero no por estética, sino por una función vital

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Qué significa el color de los perfumes y en qué momento se usan según el tono
Qué significa el color de los perfumes y en qué momento se usan según el tono

Los perfumes son un clásico en cualquier casa y la mayoría de las personas los usan, aunque pocas saben que en realidad, el tono o color de su envase no es simple diseño. Lo que dice básicamente es en qué momento tienes que usarlo y hasta que aroma tiene. ¿Qué significan los colores más clásicos?

Color de los perfumes: cómo saber en qué momento del día se deben usar y qué significa cada uno

El color del frasco o del líquido en la perfumería funciona como un código visual que revela la familia olfativa, la intensidad de la composición y el momento adecuado para usarlo.

Se debe asociar las tonalidades claras o fr&iacute;as con actividades matutinas y los tonos oscuros o c&aacute;lidos con la nocturnidad.

Se debe asociar las tonalidades claras o frías con actividades matutinas y los tonos oscuros o cálidos con la nocturnidad.

Por ejemplo, hay fragancias que se usan de día y que aportan frescura y ligereza. Estos casos son los perfumes de color azul, verde, blanco y amarillo o transparente.

El perfume de color azul evoca frescura y notas acuáticas o marinas, combinadas con cítricos y resulta ideal para las primeras horas de la mañana y actividades cotidianas diurnas. En el verde predominan acordes herbales y aromáticos de lavanda, albahaca, romero y sábila pensados en un perfume para el día a día por su sensación de vitalidad y limpieza.

El blanco habla de suavidad y limpieza y su uso es ideal para demostrar presencia perceptible sin saturar. El perfume color amarillo o transparente: Aporta energía mediante cítricos, flores, vainilla y maderas siendo perfectos para jornadas cálidas, desde la mañana hasta el atardecer.

Hay que entender el color del perfume para saber la opci&oacute;n ideal seg&uacute;n el momento del d&iacute;a.

Hay que entender el color del perfume para saber la opción ideal según el momento del día.

Para ocasiones especiales se usan los perfumes de color rosa, ya que sobresale por su dulzura ideal para citas románticas, bodas o eventos. El perfu me de color rojo transmite sensualidad, carácter juguetón y audacia con notas de cereza, frambuesa, fresa, manzana roja, pimienta rosa y ámbar dulce. Este último se adapta tanto al día como a la noche, salidas festivas o reuniones importantes de trabajo.

Ahora los perfumes de noche deben aportar profundidad e intensidad y eso se encuentra en colores como vino, café o envase negro.

Los tonos vino o borgoña revelan notas embriagantes de licores combinadas con cacao y frutos oscuros, por eso su uso es exclusivo para eventos nocturnos. Los envases tonos café y ámbar se destacan por fondos cálidos y envolventes a base de sándalo, tabaco, vainilla, ámbar y especias como el cardamomo.

Por último, los envases de perfumes de color negro significan la máxima expresión nocturna gracias a acordes densos de madera y pimienta negra en ciertos casos, por eso es un perfume que se reserva estrictamente para la noche.

En pocas palabras

  • Los colores de los perfumes: Indican la familia olfativa, intensidad y momento de uso.
  • Perfumes diurnos: Azules, verdes, blancos y amarillos/transparentes evocan frescura y ligereza.
  • Perfumes nocturnos: Tonos vino, café, ámbar y negro sugieren profundidad e intensidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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