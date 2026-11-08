La fortuna que ganó Boca por ser campeón: el jugoso cheque en dólares que se llevó agónicamente

Por haberse consagrado en la tabla anual, la institución se adjudicó un premio económico directo de 500.000 dólares. Este jugoso cheque representa un impulso financiero clave para el club, especialmente para el mercado de pases que se viene y, sobre todo, por todas las posibilidades económicas que abre.

Mucho más que dólares: las clasificaciones de Boca luego del título

Los beneficios económicos de esta consagración agónica no se quedan únicamente en el medio millón de dólares en efectivo. El primer puesto en la tabla acumulada le inyecta un valor estratégico invaluable a la economía del club de la Ribera.

Además del medio millón de dólares, abre la puerta a nuevas participaciones nacionales e internacionales.

Con este título, Boca clasificó a la fasde de grupos de la próxima Copa Libertadores, y asegurar la plaza en el máximo certamen continental garantiza ingresos multimillonarios por derechos de televisación, sponsors y recaudaciones de partidos como local.

El título anual también le otorga el pasaje para disputar el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, competencias organizadas por la AFA que reparten importantes sumas además de copas.

De esta manera, un gol sobre la hora no solo modificó la historia del torneo y desató la locura de los hinchas, sino que le inyectó una verdadera fortuna en dólares a un Boca que tiene muchos más titulos en el horizonte para festejar.