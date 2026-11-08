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Tabla anual

La fortuna que ganó Boca por ser campeón: el jugoso cheque en dólares que se llevó agónicamente

Además, el Xeneize ya aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores al ser campeón de la tabla anual. ¿Cuánta plata se llevó?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con el título, Boca tiene la posibilidad de sumar dos copas nacionales. 

Con el título, Boca tiene la posibilidad de sumar dos copas nacionales. 

La infartante definición de la última fecha del campeonato dejó emociones al límite, corazones a mil por hora y un festejo Monumental... o mejor dicho, en La Bombonera. En una jornada donde todo se decidió en los últimos segundos, Boca logró imponerse y se consagró campeón de la tabla anual, un logro que no solo premia la regularidad a lo largo de toda la temporada, sino que además viene acompañado de una importante cifra en dólares.

El agónico triunfo por 1–0 frente a Defensa y Justicia, sellado de manera dramática gracias a la aparición goleadora de Enner Valencia, le permitió al Xeneize arrebatarle la cima en la tabla anual a un Rosario Central que se ilusionaba con dar el golpe. Con este resultado, el conjunto azul y oro culminó el año en lo más alto con 63 unidades, sacándole apenas un punto de diferencia a los rosarinos.

Con un gol de Enner Valencia, Boca se consagr&oacute; campe&oacute;n de la tabla anual.&nbsp;

Con un gol de Enner Valencia, Boca se consagró campeón de la tabla anual.

Cuánto dinero ganó Boca por quedarse con la tabla anual

Más allá del desahogo de todo el mundo Boca tras un desarrollo cargado de tensión, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene motivos de sobra para sonreír puertas adentro.

Por haberse consagrado en la tabla anual, la institución se adjudicó un premio económico directo de 500.000 dólares. Este jugoso cheque representa un impulso financiero clave para el club, especialmente para el mercado de pases que se viene y, sobre todo, por todas las posibilidades económicas que abre.

Mucho más que dólares: las clasificaciones de Boca luego del título

Los beneficios económicos de esta consagración agónica no se quedan únicamente en el medio millón de dólares en efectivo. El primer puesto en la tabla acumulada le inyecta un valor estratégico invaluable a la economía del club de la Ribera.

Adem&aacute;s del medio mill&oacute;n de d&oacute;lares, abre la puerta a nuevas participaciones nacionales e internacionales.&nbsp;

Además del medio millón de dólares, abre la puerta a nuevas participaciones nacionales e internacionales.

Con este título, Boca clasificó a la fasde de grupos de la próxima Copa Libertadores, y asegurar la plaza en el máximo certamen continental garantiza ingresos multimillonarios por derechos de televisación, sponsors y recaudaciones de partidos como local.

El título anual también le otorga el pasaje para disputar el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, competencias organizadas por la AFA que reparten importantes sumas además de copas.

De esta manera, un gol sobre la hora no solo modificó la historia del torneo y desató la locura de los hinchas, sino que le inyectó una verdadera fortuna en dólares a un Boca que tiene muchos más titulos en el horizonte para festejar.

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