Darío Franco y el empate de Gimnasia y Esgrima ante la Lepra: "Es muy doloroso por la forma en que se dio"

"Es doloroso, muy doloroso, por la forma en que se dio el empate. No hay mucho más por analizar, En líneas generales, más allá de que haya sido un clásico que siempre tiene un matiz diferente a cualquier otro partido, no hicimos un buen juego y tampoco aprovechamos el hombre de más que tuvimos", consideró el DT.

Darío Franco, analizó el empate ante Independiente Rivadavia.

Con respecto a la la línea de cinco que planteó, Darío Franco explicó: "Es una cuestión táctica, justamente por algunas situaciones en las que que nos podían dar para un mejor control y aportar centros a los delanteros como Nacho Sabatini y Agustín Módica. Lo pensamos de esa manera".

Sobre su gestión, Franco admitió: "Lo que hicieron los chicos fue grandioso, superaron todas las expectativas, las nuestras y las de la gente. Lo que hicieron estos chicos, a lo largo de todo este semestre, ha sido excelente. El primer gran objetivo que se planteó el club era mantener la categoría y se logró 7 fechas antes".

"Nosotros queríamos regalarle un triunfo a la gente y nos fuimos con dolor por el empate sobre el final que nos privó de llevarnos la victoria", cerró el entrenador mensana.