Darío Franco y el empate de Gimnasia y Esgrima ante la Lepra: "Es muy doloroso por la forma en que se dio"

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, analizó el empate sobre la hora que alcanzó Independiente Rivadavia en el clásico jugado en el estadio Víctor Legrotaglie.
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, analizó el empate ante Independiente, en el clásico del Parque, en el Víctor Legrotaglie
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, analizó el empate sobre la hora que alcanzó Independiente Rivadavia en el clásico jugado en el estadio Víctor Legrotaglie.
El DT se fue masticando bronca por el triunfo que se escapó sobre el final y espera el cruce con Rosario Central, en los octavos de final, como visitante.
"En el primer tiempo nos pusimos en ventaja, pero no aprovechamos el hombre de más, no supimos utilizar ese jugador extra que teníamos. Cambiamos el esquema en el segundo tiempo y tuvimos situaciones, pero también malos controles en la última jugada que no nos permitieron anotar un gol más. Es difícil seguir analizándolo porque prácticamente estaba terminado el partido y, bueno, no diría una desatención, pero en un rebote nos anotaron el empate", explicó el entrenador en la conferencia de prensa.
"Es doloroso, muy doloroso, por la forma en que se dio el empate. No hay mucho más por analizar, En líneas generales, más allá de que haya sido un clásico que siempre tiene un matiz diferente a cualquier otro partido, no hicimos un buen juego y tampoco aprovechamos el hombre de más que tuvimos", consideró el DT.
Con respecto a la la línea de cinco que planteó, Darío Franco explicó: "Es una cuestión táctica, justamente por algunas situaciones en las que que nos podían dar para un mejor control y aportar centros a los delanteros como Nacho Sabatini y Agustín Módica. Lo pensamos de esa manera".
Sobre su gestión, Franco admitió: "Lo que hicieron los chicos fue grandioso, superaron todas las expectativas, las nuestras y las de la gente. Lo que hicieron estos chicos, a lo largo de todo este semestre, ha sido excelente. El primer gran objetivo que se planteó el club era mantener la categoría y se logró 7 fechas antes".
"Nosotros queríamos regalarle un triunfo a la gente y nos fuimos con dolor por el empate sobre el final que nos privó de llevarnos la victoria", cerró el entrenador mensana.