El abrazo entre Berti y Darío Franco que dejó de lado la rivalidad entre la Lepra y el Lobo

Alfredo Berti y Darío Franco se unieron en un abrazo antes del comienzo del clásico mendocino. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Berti y Darío Franco, una larga historia

Berti y Franco surgieron de Newell's y fueron formados por la escuela del entrenador Marcelo Bielsa. El primer cruce entre ambos se produjo en 2023, cuando Alfredo Berti dirigía a Independiente Rivadavia y Darío Franco estaba al frente de Almirante Brown.

En aquella oportunidad, se enfrentaron en la final por el ascenso a Primera División, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Lepra se quedó con una victoria contundente por 2 a 0 y consiguió el histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima. Martín Pravata / Diario UNO

El segundo antecedente llegó durante el Torneo Apertura, cuando volvieron a encontrarse en un partido que también tuvo como protagonista al conjunto del Parque. Independiente Rivadavia se impuso por 5 a 1 ante el equipo dirigido por Franco.

Alfredo Berti, el conductor de Independiente Rivadavia. Martín Pravata / Diario UNO

Ahora, con Darío Franco al mando de Gimnasia y Esgrima, el destino volvió a cruzarlos, esta vez en uno de los partidos más esperados del fútbol mendocino. Y antes de que la rivalidad entre la Lepra y el Lobo se trasladara al campo de juego, los entrenadores tuvieron su propio momento de reencuentro.