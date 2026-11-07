Inicio Ovación Ovación Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Clausura

El abrazo entre Berti y Darío Franco que dejó de lado la rivalidad entre la Lepra y el Lobo

En la previa del choque entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, los entrenadores Alfredo Berti y Darío Franco protagonizaron un cálido saludo

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Darío Franco, el DT de Gimnasia y Esgrima y Alfredo Berti, el conductor de Independiente Rivadavia - Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Darío Franco, el DT de Gimnasia y Esgrima y Alfredo Berti, el conductor de Independiente Rivadavia - Foto: Martín Pravata / Diario UNO

El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tuvo un momento especial antes de que comenzara a rodar la pelota. En medio de la expectativa y la rivalidad que genera el cruce entre la Lepra y el Lobo, los entrenadores de ambos equipos, Alfredo Berti y Darío Franco, se encontraron para saludarse y compartir un afectuoso momento.

Lejos de la tensión propia de un partido de estas características, los directores técnicos dejaron en evidencia la amistad que los une. Un vínculo que trasciende los colores y que tiene, además, algunos antecedentes futbolísticos en los que ya les tocó estar frente a frente.

Para ambos, este clásico representa el tercer enfrentamiento como entrenadores. Sin embargo, la historia entre Berti y Franco comenzó mucho antes de este duelo provincial.

Alfredo Berti y Darío Franco se unieron en un abrazo antes del comienzo del clásico mendocino.

Alfredo Berti y Darío Franco se unieron en un abrazo antes del comienzo del clásico mendocino.

Berti y Darío Franco, una larga historia

Berti y Franco surgieron de Newell's y fueron formados por la escuela del entrenador Marcelo Bielsa. El primer cruce entre ambos se produjo en 2023, cuando Alfredo Berti dirigía a Independiente Rivadavia y Darío Franco estaba al frente de Almirante Brown.

En aquella oportunidad, se enfrentaron en la final por el ascenso a Primera División, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Lepra se quedó con una victoria contundente por 2 a 0 y consiguió el histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima.

El segundo antecedente llegó durante el Torneo Apertura, cuando volvieron a encontrarse en un partido que también tuvo como protagonista al conjunto del Parque. Independiente Rivadavia se impuso por 5 a 1 ante el equipo dirigido por Franco.

Alfredo Berti, el conductor de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti, el conductor de Independiente Rivadavia.

Ahora, con Darío Franco al mando de Gimnasia y Esgrima, el destino volvió a cruzarlos, esta vez en uno de los partidos más esperados del fútbol mendocino. Y antes de que la rivalidad entre la Lepra y el Lobo se trasladara al campo de juego, los entrenadores tuvieron su propio momento de reencuentro.

Temas relacionados:

Más sobre Ovación

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas