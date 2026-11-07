Vandalizaron el escudo de Independiente Rivadavia en el Gargantini: la respuesta de la Lepra en las redes

Es un clásico caliente. La entrada al estadio Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia amaneció este sábado con manchas de pintura blanca sobre el escudo. El hecho se produjo antes el clásico que se juega en el Víctor Legrotaglie.
Vandalizaron el escudo de Independiente Rivadavia en la entrada del Bautista Gargantini antes del clásico con Gimnasia y Esgrima. Hubo respuesta de la Lepra en las redes
Es un clásico caliente. La entrada al estadio Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia amaneció este sábado con manchas de pintura blanca sobre el escudo. El hecho se produjo antes el clásico que se juega en el Víctor Legrotaglie.
Independiente Rivadavia difundió las imágenes del antes y el después del trabajo de limpieza en el escudo de la entrada de la institución por calle Bolulogne Sur Mer, donde está la sede.
Inmediatamente llegó la chicana de la Lepra en las redes sociales: "Hay manchas que no se borran nunca más. Esta si se borra". Al mismo tiempo el Azul recordó el aniversario de la conquista de la Copa Argentina logrado por el equipo de Alfredo Berti.
"Feliz Aniversario de la consagración de la primer y única estrella del fútbol Mendocino", expresó el club azul.
Además los hinchas leprosos llenaron al micro que transportó a los jugadores hasta el Víctor Legrotaglie con stickers haciendo alusión al 5-1 del Torneo Apertura.