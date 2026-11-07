Vandalizaron el escudo de Independiente Rivadavia en el Gargantini: la respuesta de la Lepra en las redes

Independiente Rivadavia difundió las imágenes del antes y el después del trabajo de limpieza en el escudo de la entrada de la institución por calle Bolulogne Sur Mer, donde está la sede.

Inmediatamente llegó la chicana de la Lepra en las redes sociales: "Hay manchas que no se borran nunca más. Esta si se borra". Al mismo tiempo el Azul recordó el aniversario de la conquista de la Copa Argentina logrado por el equipo de Alfredo Berti.