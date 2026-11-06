Cerca del Top 10: Colapinto finalizó en el puesto 11 en la FP2 del GP de Brasil de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 11 este viernes en las segundas prácticas libres del GP de Brasil de Fórmula 1. El pilarense corrió en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos.
Franco Colapinto finalizó en el puesto 11 este viernes en las segundas prácticas libres del GP de Brasil de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 11 este viernes en las segundas prácticas libres del GP de Brasil de Fórmula 1. El pilarense corrió en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos.
Colapinto quedó a apenas cinco milésimas de Oliver Bearman -quien fue décimo- y a 1.233 segundos de Kimi Antonelli, el más rápido de la sesión. El piloto de Alpine cerró una jornada en la que había conseguido el noveno puesto durante la FP1.
El argentino al volante del Alpine A526 registró una marca de 1m11s996 en la mejor de sus 28 vueltas a la pista de 4.309 metros de extensión, empleando un conjunto de neumáticos de compuesto blando durante el desarrollo de la sesión.
El plan de trabajo establecido conjuntamente con el ingeniero de pista Stuart Barlow inició con el uso del compuesto duro para analizar el ritmo con miras a la carrera dominical.
Luego la escudería francesa evaluó la estabilidad del monoplaza bajo configuraciones de mayor carga de combustible. El piloto de 23 años mantuvo un ritmo constante en el rango de los 76 segundos por vuelta, finalizando la actividad tras una práctica de parada en boxes para colocar nuevamente un juego de gomas rojas.
Pierre Gasly retomó la conducción de su auto en la segunda práctica tras cederlo en la primera tanda y finalizó en la decimocuarta colocación con 1m12s109, a 113 milésimas de Colapinto.
Hubo un cielo plomizo que complicó la sesión y una niebla ascendente que impidió a la temperatura de pista superar los 20 °C, afectando los niveles de adherencia del asfalto e imposibilitando la mejora de los registros generales sobre el cierre de los 60 minutos de tanda.
Sábado 7 de noviembre
Domingo 8 de noviembre
La carrera se podrá seguir en vivo por las pantallas de televisión a través de ESPN y Fox Sports, además de la transmisión vía streaming mediante la plataforma Disney+.