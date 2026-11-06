Cerca del Top 10: Colapinto finalizó en el puesto 11 en la FP2 del GP de Brasil de Fórmula 1

El plan de trabajo establecido conjuntamente con el ingeniero de pista Stuart Barlow inició con el uso del compuesto duro para analizar el ritmo con miras a la carrera dominical.

Luego la escudería francesa evaluó la estabilidad del monoplaza bajo configuraciones de mayor carga de combustible. El piloto de 23 años mantuvo un ritmo constante en el rango de los 76 segundos por vuelta, finalizando la actividad tras una práctica de parada en boxes para colocar nuevamente un juego de gomas rojas.

Pierre Gasly retomó la conducción de su auto en la segunda práctica tras cederlo en la primera tanda y finalizó en la decimocuarta colocación con 1m12s109, a 113 milésimas de Colapinto.

Hubo un cielo plomizo que complicó la sesión y una niebla ascendente que impidió a la temperatura de pista superar los 20 °C, afectando los niveles de adherencia del asfalto e imposibilitando la mejora de los registros generales sobre el cierre de los 60 minutos de tanda.

Lo que viene para Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15

Domingo 8 de noviembre

Carrera: a las 14.

La carrera se podrá seguir en vivo por las pantallas de televisión a través de ESPN y Fox Sports, además de la transmisión vía streaming mediante la plataforma Disney+.