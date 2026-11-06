Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia: probables formaciones para el clásico mendocino

La buena noticia es que Sheyko Studer regresa a la nómina de convocados luego de atravesar un desgarro que lo mantuvo al margen por algunos partidos. El futbolista de Alcorta podría acompañar a Iván Vilalba en la zaga central donde también es candidato Alejo Osella.

Otra de las dudas que mantiene Alfredo Berti es si Leonel Bucca permanecerá en el once inicial. El ex Unión tuvo un buen desempeño ante Banfield y participó en el tercer gol de la victoria. En caso de mantenerse en la nómina, Matías Fernández iría desde el banco. La delantera repetiría fórmula con Arce y Sartori.

Por el lado de Gimnasia y Esgrima, el Lobo viene preparándose para la revancha y, desde hace un par de fechas brega por la recuperación de Tomás O'Connor en el mediocampo. Ya recuperado de su lesión, el ex Rosario Central acompañará nuevamente a Fermín Antonini en la zaga de mediocampistas.

El mismo caso corre para Ezequiel Chiqui Muñoz quien sufrió distensión en su pierna izquierda y no jugó ante Lanús para preservarse para el clásico.

La duda para Darío Franco pasa por si jugará Diego Mondino quien arrastra un problema en su aductor y podría ser baja para este partido. Además, el capitán cuenta con 4 tarjetas amarillas por lo que, una más, lo pondía afuera de los octavos de final en caso de que Gimnasia clasificara a los playoffs.

El resto de los futbolistas de Gimnasia y Esgrima sería el mismo que viene de empatar con Lanús en condición de visitante.

Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia: probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino o Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde, Fermín Antonini, Tomás O'Connor, Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini y Agustín Módica.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Alejo Osella o Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Leonel Bucca o Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Álex Arce.