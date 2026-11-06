Selección Argentina: La camiseta número 10 aún no tiene nuevo dueño tras el retiro de Lionel Messi

Los encuentros ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y frente a Costa Rica, el 17 de noviembre en Córdoba, servirán como plataforma para observar la reconfiguración del equipo sin su capitán y figura histórica.

Se espera que la definición sobre quién vestirá la 10 se extienda hasta el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas.

Nico Paz se perfila como principal candidato

Entre los nombres que resuenan con más fuerza para suceder a Lionel Messi se encuentra Nico Paz. El mediocampista del Como de Italia atraviesa un presente destacado, evidenciado por sus actuaciones en Champions League y su rendimiento en la Selección Mayor. Paz ya anotó goles en amistosos anteriores y aportó asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas con mayor proyección y argumentos para asumir la responsabilidad simbólica del dorsal.

Además de Nico Paz, se mencionan otras figuras de jerarquía. Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, ya ha lucido la camiseta número 10 en etapas previas de su carrera y su protagonismo en el equipo de Scaloni lo posiciona como un aspirante natural. Enzo Fernández, volante del Manchester City, aporta visión de juego y versatilidad, sumando así peso a su candidatura.

Franco Mastantuono y el futuro del 10

Otro nombre que emerge de la nueva generación es Franco Mastantuono. El joven futbolista, ex River, ostenta un antecedente singular: es el único entre los candidatos que ya lució la número 10 de Messi en un partido oficial de la Selección Argentina. Este hecho, ocurrido durante el encuentro ante Ecuador en Guayaquil, alimenta las especulaciones sobre su potencial futuro con el icónico dorsal.

La decisión de Scaloni busca evitar apresuramientos y otorgar un carácter definitivo a la elección del próximo portador de la camiseta. Mientras tanto, la histórica número 10 permanecerá guardada, a la espera de quien asuma el desafío de suceder a Lionel Messi en uno de los dorsales más representativos del fútbol mundial.