María Eiras Terranova fue finalista en salto ecuestre en los Juegos Olímpicos de la juventud Dakar 2026

La mendocina María Eiras Terranova cumplió una buena actuación y fue finalista de la prueba de saltos hípicos de los Juegos Olímpicos de la juventud que se están disputando en Dakar, capital de Senegal.
María Eiras Terranova cumplió una buena actuación y fue finalista de la prueba de saltos hípicos de los Juegos Olímpicos de la juventud
La mendocina María Eiras Terranova cumplió una buena actuación y fue finalista de la prueba de saltos hípicos de los Juegos Olímpicos de la juventud que se están disputando en Dakar, capital de Senegal.
La talentosa amazona de solo 15 años había sido 5ta. en la ronda clasificatoria A de la prueba mixta, luego se ubicó 12da en la ronda clasificatoria B y terminó en el puesto 14 de la ronda final que se disputó este viernes en el Equestrian Center de Diamnadio.
Eiras Terranova, montando a Haloha Kandooma (el caballo asignado por la organización) acumuló 4 penalizaciones, un tiempo 72"20 y quedó afuera por muy poco de los 12 que lucharon por las medallas que fueron ganadas por el suizo Mike Smits, la estadounidense Liza Tittle y el colombiano Alejandro Gutiérrez Alcócer.
Gonzalo Cairo, rugbier de Marista, se adjudicó la medalla de bronce en rugby seven con Los Pumitas.
Agustín Hoffmann estará en la competencia de windsurf que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre en Saly Beach West.
Cecilia Dieleke, de 17 años, se convirtió en la máxima medallista argentina de la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud tras ganar su tercera presea: el bronce en los 50 metros espalda. Ya había ganado el oro en los 200 metros espalda y el bronce en los 100 metros espalda.
Además, Thiago Carvallo ganó la medalla de bronce en la categoría -66 kg de yudo y Los Pumitas obtuvieron el bronce en rugby seven.