María Eiras Terranova fue finalista en salto ecuestre en los Juegos Olímpicos de la juventud Dakar 2026

Los mendocinos en Dakar 2026

Gonzalo Cairo, rugbier de Marista, se adjudicó la medalla de bronce en rugby seven con Los Pumitas.

Cairo (arriba a la izquierda) ganó un bronce en Dakar.

Agustín Hoffmann estará en la competencia de windsurf que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre en Saly Beach West.

Las medallas argentinas en los Juegos Olímpicos de la juventud Dakar 2026

Cecilia Dieleke, de 17 años, se convirtió en la máxima medallista argentina de la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud tras ganar su tercera presea: el bronce en los 50 metros espalda. Ya había ganado el oro en los 200 metros espalda y el bronce en los 100 metros espalda.

Dieleke brilló en natación.

Además, Thiago Carvallo ganó la medalla de bronce en la categoría -66 kg de yudo y Los Pumitas obtuvieron el bronce en rugby seven.