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Juegos Olímpicos de la juventud

María Eiras Terranova fue finalista en salto ecuestre en los Juegos Olímpicos de la juventud Dakar 2026

María Eiras Terranova cumplió una buena actuación y fue finalista de la prueba de saltos hípicos de los Juegos Olímpicos de la juventud

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
María tuvo una muy buena labor.

María tuvo una muy buena labor.

La mendocina María Eiras Terranova cumplió una buena actuación y fue finalista de la prueba de saltos hípicos de los Juegos Olímpicos de la juventud que se están disputando en Dakar, capital de Senegal.

La talentosa amazona de solo 15 años había sido 5ta. en la ronda clasificatoria A de la prueba mixta, luego se ubicó 12da en la ronda clasificatoria B y terminó en el puesto 14 de la ronda final que se disputó este viernes en el Equestrian Center de Diamnadio.

María Eiras Terranova estuvo cerca de luchar por una medalla en los Juegos Olímpicos de la juventud.

María Eiras Terranova estuvo cerca de luchar por una medalla en los Juegos Olímpicos de la juventud.

Eiras Terranova, montando a Haloha Kandooma (el caballo asignado por la organización) acumuló 4 penalizaciones, un tiempo 72"20 y quedó afuera por muy poco de los 12 que lucharon por las medallas que fueron ganadas por el suizo Mike Smits, la estadounidense Liza Tittle y el colombiano Alejandro Gutiérrez Alcócer.

Los mendocinos en Dakar 2026

Gonzalo Cairo, rugbier de Marista, se adjudicó la medalla de bronce en rugby seven con Los Pumitas.

Cairo (arriba a la izquierda) ganó un bronce en Dakar.

Cairo (arriba a la izquierda) ganó un bronce en Dakar.

Agustín Hoffmann estará en la competencia de windsurf que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre en Saly Beach West.

Las medallas argentinas en los Juegos Olímpicos de la juventud Dakar 2026

Cecilia Dieleke, de 17 años, se convirtió en la máxima medallista argentina de la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud tras ganar su tercera presea: el bronce en los 50 metros espalda. Ya había ganado el oro en los 200 metros espalda y el bronce en los 100 metros espalda.

Dieleke brilló en natación.

Dieleke brilló en natación.

Además, Thiago Carvallo ganó la medalla de bronce en la categoría -66 kg de yudo y Los Pumitas obtuvieron el bronce en rugby seven.

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