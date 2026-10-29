Barça Academy Campus regresa a Mendoza y suma por primera vez el hockey sobre patines

El campus contará con coaches vinculados a Barça Academy, quienes estarán a cargo de las capacitaciones y las actividades deportivas, con una propuesta orientada al desarrollo técnico, táctico y personal de los participantes. La metodología de trabajo buscará transmitir no solo conocimientos específicos de la disciplina, sino también valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, el compromiso y el trabajo en equipo.

Un hito mundial: el Barça incorpora el hockey sobre patines a su propuesta de formación

La gran novedad de 2027 será la incorporación de una experiencia de formación de hockey sobre patines, que se desarrollará de manera simultánea al campus de fútbol. Se trata de una iniciativa inédita que tendrá a Mendoza como punto de partida y que marcará un precedente en la expansión internacional de las propuestas formativas vinculadas al FC Barcelona.

La elección de la provincia responde a una razón deportiva y cultural: Mendoza y San Juan son dos de los principales referentes argentinos del hockey sobre patines, con una destacada trayectoria y un importante nivel de desarrollo tanto en las categorías masculinas como femeninas.

En este contexto, la institución apuesta por una región con una identidad profundamente ligada a esta disciplina para poner en marcha una experiencia que busca trasladar la filosofía formativa del Barça a una nueva especialidad deportiva.

La iniciativa representa un paso significativo para Mendoza, que no solo volverá a recibir una propuesta internacional de primer nivel, sino que también quedará vinculada a un acontecimiento inédito en la historia de los campus de la institución: el desarrollo del primer campus de hockey sobre patines del FC Barcelona en el mundo.

En esta nueva etapa, Mendoza vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del proyecto, con una edición que amplía sus horizontes y suma una disciplina estrechamente vinculada con la identidad deportiva de la región.

La combinación de fútbol y hockey sobre patines permitirá ampliar el alcance de la iniciativa y ofrecer nuevas oportunidades de formación, con el objetivo de que los participantes puedan desarrollar sus habilidades en un entorno que promueve tanto el crecimiento deportivo como el personal.

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