Franco Colapinto no lo puede creer: acababa de abandonar en Austin.

Franco Colapinto es considerado uno de "los grandes perdedores" de la Fórmula 1

El analista de la categoría Lawrence Barretto fue el encargado de desmenuzar lo acontecido en Texas para el portal de la F1 y no ahorró reparos al describir las secuelas del incidente protagonizado por el argentino frente a Arvid Lindblad: "Esta fue una carrera para olvidar para Franco Colapinto, que no logró terminarla por tercera vez en cuatro intentos, después de haber visto la bandera a cuadros en todas sus participaciones anteriores con Alpine. Quedó atrapado entre dos coches en la recta hacia la curva 1, lo que le provocó daños tan graves en el suelo y el pontón lateral que tuvo que abandonar la carrera”.

En contrapartida, la actuación de Gasly fue ubicada en la vereda opuesta y seleccionada entre los puntos altos del fin de semana. El francés supo lidiar con severos inconvenientes en pista y aprovechó al máximo las penalizaciones que reordenaron la grilla para sostenerse en zona de puntos, cosechando un premio vital para las aspiraciones del equipo en el campeonato de constructores.

Al repasar la faena del corredor galo, Barretto resaltó su capacidad de resistencia en competencia: "Se quedó a las puertas de la Q3 en la clasificación, pero salió desde el top 10 gracias a la penalización en la parrilla de Arvid Lindblad por cambios en los componentes del motor. A pesar de sufrir lo que el francés describió como ‘daños significativos’ en una colisión con Bearman, aún tuvo el rendimiento suficiente para mantener la última posición que otorga puntos. Eso le valió su décima puntuación de la temporada y su primer puesto entre los diez primeros desde el Gran Premio de Italia en Monza".

Pierre Gasly y Franco Colapinto intentarán sumar puntos en México.

Palabras a favor y en contra de Franco Colapinto

Las valoraciones en los medios europeos mostraron matices, aunque el balance más lapidario provino de The Race. El especialista Edd Straw le otorgó al argentino el Nivel F - la nota más baja de su escalafón, en una tabla en la que Andrea Kimi Antonelli obtuvo el Nivel S y Gasly alcanzó la calificación A -, señalando que la sanción previa de diez puestos por reemplazar la unidad electrónica no justificaba su desenlace: "Sin embargo, su ritmo general nunca tuvo un impacto significativo, y el choque con Lindblad en la curva 1 fue un error que finalmente lo dejó fuera de la carrera".

Una lectura más moderada la ofreció PlanetF1 de la mano de Mat Coch, quien puntuó la labor de Colapinto con un 5/10. Según su análisis, el retiro forzado impidió extraer conclusiones tajantes sobre el verdadero potencial del coche en carrera: "Colapinto se retiró tras 35 vueltas por daños en su monoplaza, poniendo fin a una carrera en la que había salido desde las últimas posiciones tras una penalización en la parrilla. Su abandono prematuro impidió evaluar con precisión su ritmo a lo largo de la carrera o su posible recuperación".

Finalmente, una postura más comprensiva llegó desde Italia con la firma de Leo Turrini para Sky Sports F1. El cronista calificó al pilarense con un seis y puso el foco en las limitaciones del auto por encima de las decisiones al volante: "Considerando su posición de partida, su rendimiento no es ni bueno ni malo, hasta que el Alpine lo deja varado".