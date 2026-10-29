Cozzani se plantó y le dejó un fuerte mensaje a la organización de Copa Argentina tras el pasaje a la final

En una entrevista con la transmisión oficial, el mendocino aprovechó los micrófonos no solo para analizar el partido sino para reclamarle a la organización de la copa la logística y coordinación de algunos aspectos del torneo.

"Más allá de la sede, que te puede tocar o no, porque las plazas están vendidas. Estaría bueno que empiecen a revisar un poco las formas. Nosotros tuvimos que hacer una parada en Córdoba, tuvimos tres horas y media de viaje. Hicimos un viaje más largo hasta acá, hasta Salta, que a Río de Janeiro en su momento (por Copa Libertadores)", comenzó diciendo Juan Pablo Cozzani respecto del escenario elegido para la semifinal frente a Atlético Tucumán.

"La verdad que también tienen que analizar la sede porque, si uno vende la plaza y la sede, tiene que analizar que las condiciones estén dadas. Este estadio no estaba en condiciones. La cancha estaba muy mala. Salta no es un lugar que nos convenga y además queremos decir que, por favor si eligen una sede, que la pongan en condiciones porque hoy no estuvo a la altura", sentenció Cozzani sobre el Estadio Padre Martearena de Salta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Equipo Diez (@equipodiez10)

Atlético Tucumán recorrió apenas 304 km para llegar al estadio asignado para la semifinal de Copa Argentina mientras que Platense debió atravesar una distancia de 1564 km. Por ello el reclamo de Juan Pablo Cozzani una vez terminada el partido frente al Decano.

Platense espera en la final por el ganador de la llave entre Boca y Banfield que se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza el sábado 14 de noviembre a las 19 horas.