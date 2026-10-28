El Colo Barco erró su penal y Chelsea fue eliminado por Liverpool en la Copa de la Liga

Valentín Barco estrelló un penal en el palo y Chelsea quedó eliminado por Liverpool en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa, también conocida como Carabao Cup.
Valentín Barco estrelló un penal en el palo y Chelsea quedó eliminado por Liverpool en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa, también conocida como Carabao Cup.
En Anfield, el Colo Barco y Alexis Mac Allister ingresaron en el segundo tiempo del encuentro que terminó empatado 1 a 1 con goles de Morgan Rogers para los Blues y el neerlandés Codey Gakpo para los Reds, ambos de penal.
Sin el lesionado Dibu Martínez en el equipo visitante, la definición fue dramática, Alexis convirtió el primero para Liverpool, Barco estrelló el suyo en el palo y finalmente los locales ganaron 6 a 5 para avanzar a la próxima ronda.
Emiliano Buendía fue titular y Alejandro Garnacho ingresó en la segunda parte pero el Aston Villa perdió 3 a 0 con el Bournemouth que tuvo desde el arranque a Julio Soler.
El conjunto de Birmingham quedó así eliminado de la Copa de la Liga en la que Sunderland avanzó tras superar 3 a 2 a Brentford.
Manchester City y Crystal Palace, con los arqueros argentinos Gerónimo Rulli y Walter Benítez como titulares, avanzaron en la Carabao Cup de Inglaterra.
En el City Enzo Fernández ingresó en la segunda parte del empate 2 a 2 y convirtió en la definición por penales donde Rulli atajó dos para que el City le gane 4 a 3 al Brighton.
Por último, el Crystal Palace batió al Fulham 1 a 0.
Según determinó el sorteo, en los cuartos de final de la Carabao Cup Fleetwood Town recibe a Everton o Newcastle United (juegan este jueves), mientras que el Bradford viaja al Manchester City.
Crystal Palace recibe al Sunderland y el Liverpool se enfrentará al Bournemouth.
Estos partidos se jugarían el 14 de diciembre.