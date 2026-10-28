El Colo Barco erró su penal y Chelsea fue eliminado por Liverpool en la Copa de la Liga

Aston Villa quedó eliminado

Emiliano Buendía fue titular y Alejandro Garnacho ingresó en la segunda parte pero el Aston Villa perdió 3 a 0 con el Bournemouth que tuvo desde el arranque a Julio Soler.

El conjunto de Birmingham quedó así eliminado de la Copa de la Liga en la que Sunderland avanzó tras superar 3 a 2 a Brentford.

Avanzaron el City y el Crystal Palace

Manchester City y Crystal Palace, con los arqueros argentinos Gerónimo Rulli y Walter Benítez como titulares, avanzaron en la Carabao Cup de Inglaterra.

En el City Enzo Fernández ingresó en la segunda parte del empate 2 a 2 y convirtió en la definición por penales donde Rulli atajó dos para que el City le gane 4 a 3 al Brighton.

Por último, el Crystal Palace batió al Fulham 1 a 0.

Los cuartos de final de la Carabao Cup

Según determinó el sorteo, en los cuartos de final de la Carabao Cup Fleetwood Town recibe a Everton o Newcastle United (juegan este jueves), mientras que el Bradford viaja al Manchester City.

Crystal Palace recibe al Sunderland y el Liverpool se enfrentará al Bournemouth.

Estos partidos se jugarían el 14 de diciembre.