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Quedan dos fechas

Así quedó la Tabla Anual, con Boca y Argentinos en lo más alto

El triunfo de Argentinos Juniors frente a Independiente Rivadavia le permitió al Bicho llegar a la cima de la Tabla Anual

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Bicho y el Xeneize lideran la Tabla Anual.

El Bicho y el Xeneize lideran la Tabla Anual.

Independiente Rivadavia no logró sumar puntos en La Paternal y Argentinos Juniors se quedó con los tres puntos al imponerse 1 a 0; esto le permitió para alcanzar a Boca en la punta de la Tabla Anual de la Liga Profesional dejando el camino abierto cuando solamente quedan dos jornadas por delante.

Matemáticamente son ocho los equipos que tienen posibilidades de quedarse con el primer puesto y con la Copa de Liga, trofeo que se le otorga a quien suma más puntos entre el Torneo Apertura y el Clausura.

Boca tiene una gran diferencia de gol a favor en la Tabla Anual.

Boca tiene una gran diferencia de gol a favor en la Tabla Anual.

Así quedó la Tabla Anual

Boca comparte la cima con Argentinos Juniors con 57 unidades, aunque ostenta una ventaja determinante en la diferencia de gol: +21 frente al +11 del Bicho. Un escalón más abajo figura Rosario Central (56) - vigente campeón de la Copa de la Liga -, seguido de cerca por Vélez, que suma 55.

En el lote perseguidor se ubican Instituto e Independiente Rivadavia, ambos con 53 puntos. Por su parte, con escaso margen práctico pero todavía amparados por la matemática, asoman River (52) y Gimnasia La Plata (51).

A falta de solo dos jornadas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, y considerando que los playoffs no computan para esta tabla, la disputa por la corona promete un desenlace apasionante.

De esta manera son 8 los equipos que disputarán la pelea por el primer puesto: Boca, Argentinos, Rosario Central, Vélez, Independiente Rivadavia, Instituto, River y Gimnasia de La Plata.

El triunfo del Bicho frente a la Lepra le permiti&oacute; llegar a la cima de la Tabla Anual.

El triunfo del Bicho frente a la Lepra le permitió llegar a la cima de la Tabla Anual.

El fixture de los equipos con chances en la Tabla Anual

  • Boca:
    • (Local) vs. River: domingo 1/11, 15 horas.
    • (Local) vs. Defensa y Justicia.
  • Argentinos Juniors:
    • (V) vs. Atlético Tucumán: lunes 2/11, 21.15 horas.
    • (L) vs. Huracán.
  • Rosario Central:
    • (V) vs. Sarmiento: viernes 30/10, 21.15 horas.
    • (L) vs. Estudiantes (Río Cuarto).
  • Vélez:
    • (L) vs. San Lorenzo: sábado 31/10, 19.15 horas,
    • (V) vs. Unión.
  • Independiente Rivadavia:
    • (L) vs. Banfield: lunes 2/11, 21.15 horas,
    • (V) vs. Gimnasia.
  • Instituto:
    • (V) vs. Estudiantes: sábado 31/11, 21.30 horas.
    • (L) vs. Newell's.
  • River:
    • (V) vs. Boca: domingo 1/11, 15 horas.
    • (V) vs. Aldosivi.
  • Gimnasia de La Plata:
    • (V) vs. Estudiantes (Río Cuarto): viernes 30/10, 19 horas,
    • (L) vs. Belgrano.

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