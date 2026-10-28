Así quedó la Tabla Anual, con Boca y Argentinos en lo más alto

Matemáticamente son ocho los equipos que tienen posibilidades de quedarse con el primer puesto y con la Copa de Liga, trofeo que se le otorga a quien suma más puntos entre el Torneo Apertura y el Clausura.

Boca tiene una gran diferencia de gol a favor en la Tabla Anual.

Así quedó la Tabla Anual

Boca comparte la cima con Argentinos Juniors con 57 unidades, aunque ostenta una ventaja determinante en la diferencia de gol: +21 frente al +11 del Bicho. Un escalón más abajo figura Rosario Central (56) - vigente campeón de la Copa de la Liga -, seguido de cerca por Vélez, que suma 55.