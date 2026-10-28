Así quedó la Tabla Anual, con Boca y Argentinos en lo más alto

En el lote perseguidor se ubican Instituto e Independiente Rivadavia, ambos con 53 puntos. Por su parte, con escaso margen práctico pero todavía amparados por la matemática, asoman River (52) y Gimnasia La Plata (51).
A falta de solo dos jornadas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, y considerando que los playoffs no computan para esta tabla, la disputa por la corona promete un desenlace apasionante.
De esta manera son 8 los equipos que disputarán la pelea por el primer puesto: Boca, Argentinos, Rosario Central, Vélez, Independiente Rivadavia, Instituto, River y Gimnasia de La Plata.
El triunfo del Bicho frente a la Lepra le permitió llegar a la cima de la Tabla Anual.
El fixture de los equipos con chances en la Tabla Anual
- Boca:
- (Local) vs. River: domingo 1/11, 15 horas.
- (Local) vs. Defensa y Justicia.
- Argentinos Juniors:
- (V) vs. Atlético Tucumán: lunes 2/11, 21.15 horas.
- (L) vs. Huracán.
- Rosario Central:
- (V) vs. Sarmiento: viernes 30/10, 21.15 horas.
- (L) vs. Estudiantes (Río Cuarto).
- Vélez:
- (L) vs. San Lorenzo: sábado 31/10, 19.15 horas,
- (V) vs. Unión.
- Independiente Rivadavia:
- (L) vs. Banfield: lunes 2/11, 21.15 horas,
- (V) vs. Gimnasia.
- Instituto:
- (V) vs. Estudiantes: sábado 31/11, 21.30 horas.
- (L) vs. Newell's.
- River:
- (V) vs. Boca: domingo 1/11, 15 horas.
- (V) vs. Aldosivi.
- Gimnasia de La Plata:
- (V) vs. Estudiantes (Río Cuarto): viernes 30/10, 19 horas,
- (L) vs. Belgrano.