Mejor que hacer plancha: el ejercicio clave para reducir los dolores lumbares, mejorar la postura y fortalecer el core

Este ejercicio llega para destronar a la tradicional plancha.

Para realizarlo, tenés que colocarte boca abajo sobre un banco firme, dejando las piernas fuera del borde y agarrándote con las manos para mantener la estabilidad. Con el abdomen activado y las rodillas ligeramente flexionadas, elevá las piernas sin arquear excesivamente la espalda y volvé lentamente a la posición inicial.

El movimiento debe ser controlado, sin balanceos ni impulsos bruscos. Si sos principiante, empezá con pocas repeticiones y evitá añadir peso hasta dominar la técnica. Las tobilleras con carga pueden aumentar la dificultad, pero no son necesarias para obtener beneficios iniciales. Es importante utilizar una superficie estable y contar con apoyo suficiente para evitar caídas.

Estos ejercicios ofrecen distintos beneficios, tanto para la espalda como para el core.

Otra alternativa es la extensión de espalda en el suelo, una opción práctica para quienes prefieren entrenar sin bancos ni equipamiento. Para realizarla, acostate boca abajo sobre una colchoneta, coloca las manos a los lados de la cabeza y contraé suavemente los músculos del abdomen. Después, elevá el pecho unos centímetros del suelo, manteniendo el cuello alineado con la columna, y regresá despacio a la posición inicial.

No es necesario levantar demasiado el torso: la prioridad es ejecutar el movimiento sin dolor y con buena técnica. Este ejercicio activa los músculos extensores de la espalda y puede complementar una rutina de fortalecimiento general.

De esta forma, podrás ejecutar una alternativa a la tradicional plancha y conseguir distintos objetivos musculares. En lo posible, expertos recomiendan combinar este ejercicio con actividad física regular, movilidad y movimientos de fortalecimiento abdominal.