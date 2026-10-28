Tupungato inicia los festejos por su 168° aniversario con actividades durante todo noviembre

La Municipalidad de Tupungato dio a conocer el calendario de actividades organizado para conmemorar el 168° aniversario del departamento. Durante noviembre, vecinos y visitantes podrán participar de propuestas tradicionales, protocolares, culturales, deportivas y artísticas que pondrán en valor la identidad local.
Tupungato se prepara para un mes de celebraciones por su aniversario
La celebración recuerda la creación del departamento el 8 de noviembre de 1858, durante el gobierno de Juan Cornelio Moyano, cuando se estableció como cabecera la localidad de La Arboleda. Con el paso de los años, Tupungato se consolidó como un territorio de relevancia por su entorno cordillerano, su riqueza natural y su desarrollo productivo.
Las actividades comenzarán el domingo 1 de noviembre con la tradicional Cabalgata al Cristo Rey. La jornada incluirá la salida desde la Plaza Departamental, una bendición religiosa al pie del monumento y una peña artística en el predio La Enramada, en Los Cerrillos.
El sábado 7 de noviembre, desde las 23 horas, la comunidad recibirá un nuevo aniversario en la Plaza Departamental junto a la Patrona Nuestra Señora del Socorro y el Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras, instituciones que también celebran sus aniversarios.
Desfiles, espectáculos y una maratón para cerrar los festejos
El domingo 8 de noviembre tendrán lugar los actos centrales con el tradicional Desfile Escolar Cívico Militar. La actividad comenzará con el acto protocolar en la explanada municipal y continuará con el paso de instituciones educativas, deportivas, culturales, sociales y agrupaciones del Regimiento de Infantería de Montaña 11 por la avenida Belgrano.
La agenda continuará los días 14 y 15 de noviembre con los Espectáculos Artísticos y Ranchos Típicos en el Predio Urquiza. Allí se presentarán ballets y conjuntos musicales locales e invitados, mientras que las promociones 2026 estarán a cargo del patio de comidas. Además, habrá feria de emprendedores y artesanos.
Las celebraciones concluirán el 29 de noviembre con la Maratón Aniversario, una competencia organizada por Sportime con el auspicio de la Municipalidad de Tupungato y el Regimiento de Infantería de Montaña 11. La prueba ofrecerá circuitos de 6 y 12 kilómetros y estará abierta a la participación de mujeres y varones.
De esta manera, Tupungato dará inicio a un mes de encuentro, tradición y celebración, invitando a la comunidad a participar de un programa que combina historia, cultura, deporte y sentido de pertenencia.
En pocas palabras
- Tupungato celebra su 168° aniversario durante noviembre con diversas actividades.
- Los festejos incluyen cabalgatas, desfiles, espectáculos, eventos culturales y deportivos.
- Las celebraciones conmemoran la fundación del departamento el 8 de noviembre de 1858.