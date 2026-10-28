Tupungato inicia los festejos por su 168° aniversario con actividades durante todo noviembre

El sábado 7 de noviembre, desde las 23 horas, la comunidad recibirá un nuevo aniversario en la Plaza Departamental junto a la Patrona Nuestra Señora del Socorro y el Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras, instituciones que también celebran sus aniversarios.

Desfiles, espectáculos y una maratón para cerrar los festejos

El domingo 8 de noviembre tendrán lugar los actos centrales con el tradicional Desfile Escolar Cívico Militar. La actividad comenzará con el acto protocolar en la explanada municipal y continuará con el paso de instituciones educativas, deportivas, culturales, sociales y agrupaciones del Regimiento de Infantería de Montaña 11 por la avenida Belgrano.

El domingo 8 de noviembre tendrán lugar los actos centrales con el tradicional Desfile Escolar Cívico Militar.

La agenda continuará los días 14 y 15 de noviembre con los Espectáculos Artísticos y Ranchos Típicos en el Predio Urquiza. Allí se presentarán ballets y conjuntos musicales locales e invitados, mientras que las promociones 2026 estarán a cargo del patio de comidas. Además, habrá feria de emprendedores y artesanos.

Las celebraciones concluirán el 29 de noviembre con la Maratón Aniversario, una competencia organizada por Sportime con el auspicio de la Municipalidad de Tupungato y el Regimiento de Infantería de Montaña 11. La prueba ofrecerá circuitos de 6 y 12 kilómetros y estará abierta a la participación de mujeres y varones.

De esta manera, Tupungato dará inicio a un mes de encuentro, tradición y celebración, invitando a la comunidad a participar de un programa que combina historia, cultura, deporte y sentido de pertenencia.