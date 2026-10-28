Murió la mamá de Lionel Scaloni: qué se sabe del fallecimiento de Eulalia Marzetti en Pujato

Según las fuentes familiares citadas por Radio 2 de Rosario, la muerte de la mujer se produjo en la noche del martes en la casa donde vivía junto a su marido Ángel. Por su parte, el DT de la Selección argentina estaría camino a Buenos Aires para realizar el velorio de carácter íntimo.

Quién era Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia vivía en Pujato con Chiche, conocido así por todos los vecinos, y disfrutaba las visitas de Scaloni cada vez que se liberaba de sus asuntos en la Selección. A lo largo de su vida se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y se encargó de la crianza de sus tres hijos, Lionel, Mauro y Corina, más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes.