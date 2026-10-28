Murió la mamá de Lionel Scaloni: qué se sabe del fallecimiento de Eulalia Marzetti en Pujato

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. Tenía 74 años de edad y, según trascendió, atravesaba una dura enfermedad desde hace cinco años.
La muerte de la mujer se produjo en la noche del martes en la casa donde vivía junto a su marido Ángel
Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. Tenía 74 años de edad y, según trascendió, atravesaba una dura enfermedad desde hace cinco años.
Según las fuentes familiares citadas por Radio 2 de Rosario, la muerte de la mujer se produjo en la noche del martes en la casa donde vivía junto a su marido Ángel. Por su parte, el DT de la Selección argentina estaría camino a Buenos Aires para realizar el velorio de carácter íntimo.
Eulalia vivía en Pujato con Chiche, conocido así por todos los vecinos, y disfrutaba las visitas de Scaloni cada vez que se liberaba de sus asuntos en la Selección. A lo largo de su vida se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y se encargó de la crianza de sus tres hijos, Lionel, Mauro y Corina, más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes.
La salud de Eulalia había sido motivo de preocupación para el entrenador desde hacía varios años. En octubre de 2021, después de un triunfo de Argentina frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni sorprendió al hablar públicamente sobre el difícil momento familiar que atravesaba.
“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó en aquel entonces, visiblemente emocionado. En cada conferencia y entrevista, siempre habló con mucho amor de ella.