Inicio Ovación Fuera de Juego fútbol argentino
Interrumpieron el entrenamiento

Insólita despedida en el fútbol argentino: murió el barra de un club y lo velaron en plena popular

El cortejo fúnebre interrumpió la práctica del plantel profesional para rendirle homenaje en la tribuna. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El fallecido estuvo investigado por el crimen de un hincha. 

El fallecido estuvo investigado por el crimen de un hincha. 

Lo que debía ser una jornada habitual de entrenamiento para el plantel profesional de Deportivo Morón terminó transformándose en una escena surrealista más para el fútbol argentino: el ingreso de un féretro a la cancha para velar a un histórico jefe de la barrabrava en la mismísima popular.

El motivo de la movilización fue el fallecimiento del barrabrava Máximo Zurita, popularmente conocido en el ambiente del Ascenso como el "Gordo Cadena", quien murió a los 58 años a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El "Gordo Cadena" falleci&oacute; de forma inesperada.&nbsp;

El "Gordo Cadena" falleció de forma inesperada.

Práctica suspendida y últimos adiós en la cancha

Zurita, que durante la década del noventa lideró los destinos de la hinchada del Gallito y cuyo apodo nació tras una feroz batalla campal en 1991, continuaba siendo una figura de peso simbólico en el ecosistema del club.

La secuencia sorprendió a propios y extraños. Mientras los futbolistas realizaban los trabajos tácticos de cara a su próximo compromiso en la Primera Nacional, el cortejo fúnebre irrumpió en las instalaciones del estadio Nuevo Francisco Urbano.

El velorio oblig&oacute; a pausar el entrenamiento del plantel.&nbsp;

El velorio obligó a pausar el entrenamiento del plantel.

Cientos de hinchas, acompañados por referentes de distintas agrupaciones, ingresaron el ataúd hasta el medio de la popular local para realizar este velorio.

Ante la magnitud de la multitud y el despliegue de banderas, bombos y cánticos, el cuerpo técnico no tuvo más opción que interrumpir la práctica.

Durante más de una hora, la tribuna se transformó en el escenario de un velorio multitudinario a cielo abierto, donde se mezclaron el dolor popular, la devoción por los colores y el halo de controversia que siempre rodea a estos personajes del ambiente futbolero.

El "Gordo Cadena" acusado de asesinato

En su prontuario, hay que decir que Zurita algunas noches en prisión por una causa de robo automotor pero logró eludir a la Justicia en la causa más importante en la que se lo investigó: el crimen del hincha Daniel García durante la Copa América 1995 en Uruguay.

Todo sucedió el 11 de julio en Paysandú. Aquella noche la Selección enfrentaba a Chile y había barras de todos los clubes acompañando al equipo de Daniel Passarella y, tras la goleada por 4-0, se desató una batalla campal.

Los barras de Platense y Defensores que habían ido juntos en dos camionetas se dirigieron hacia el estacionamiento que estaba a 200 metros. Allí los divisaron los de Morón y Tigre y los atacaron con cadenas, manoplas y armas blancas, y un joven de apenas 19 años, hincha de Boca pero amigo de varios de Platense, recibió dos puñaladas mortales.

Pese a que Zurita fue el principal acusado, la causa terminó completamente archivada y quedó impune.

Temas relacionados:

Más sobre Fuera de Juego

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas