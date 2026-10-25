El motivado Boca visita a Independiente en un partido atrayente: hora, TV y probables formaciones

Boca buscará mantenerse en la cima de la tabla anual. El Xeneize visitará este domingo desde las 17 a Independiente de Avellaneda, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura.
Boca juega con Independiente, en Avellaneda por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura
Boca buscará mantenerse en la cima de la tabla anual. El Xeneize visitará este domingo desde las 17 a Independiente de Avellaneda, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro se jugará en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.
Boca viene de dar el batacazo en el mítico Estadio Maracaná al golear 3-1 a Vasco da Gama de Brasil y de esta manera e metió en la gran final de la Copa Sudamericana.
El Xeneize busca recuperar la cima de la tabla anual, está en puestos de playoffs en el Torneo Clausura y además se encuentra en semifinales de la Copa Argentina. Rosario Central venció a Huracán por 2 a 0 y lidera la tabla del 2026 con 56 unidadees, mientras que Boca y Argentinos Juniors suman 54 con un partido menos.
El DT auriazul, Rodolfo Arruabarrena, debe definir si juega el joven Leonel Flores o Alan Velasco.
Independiente viene de empatar 1-1 frente a Racing en el Estadio Presidente Perón, que le sirvió poco y nada a ambos equipos.
El elenco dirigido por el uruguayo Jadson viera quedó octavo en la Zona A del Torneo Clausura con 19 puntos, por eso necesita ganar para entrar en los playoffs.
Las probables formaciones: