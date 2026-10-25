Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Torneo Clausura

El motivado Boca visita a Independiente en un partido atrayente: hora, TV y probables formaciones

Boca juega con Independiente, en Avellaneda por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Miguel Merentiel será titular en Boca ante Independiente.

Miguel Merentiel será titular en Boca ante Independiente.

Boca buscará mantenerse en la cima de la tabla anual. El Xeneize visitará este domingo desde las 17 a Independiente de Avellaneda, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura.

El encuentro se jugará en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Sebastián Villa será titular en el Xeneize, que visitará al Rojo.

Sebastián Villa será titular en el Xeneize, que visitará al Rojo.

Boca viene de dar el batacazo en el mítico Estadio Maracaná al golear 3-1 a Vasco da Gama de Brasil y de esta manera e metió en la gran final de la Copa Sudamericana.

Boca busca volver a la cima de la tabla anual

El Xeneize busca recuperar la cima de la tabla anual, está en puestos de playoffs en el Torneo Clausura y además se encuentra en semifinales de la Copa Argentina. Rosario Central venció a Huracán por 2 a 0 y lidera la tabla del 2026 con 56 unidadees, mientras que Boca y Argentinos Juniors suman 54 con un partido menos.

El DT auriazul, Rodolfo Arruabarrena, debe definir si juega el joven Leonel Flores o Alan Velasco.

Independiente viene de empatar 1-1 frente a Racing en el Estadio Presidente Perón, que le sirvió poco y nada a ambos equipos.

Maxi Meza viene de marcar un gol para Independiente en el clásico con Racing.

Maxi Meza viene de marcar un gol para Independiente en el clásico con Racing.

El elenco dirigido por el uruguayo Jadson viera quedó octavo en la Zona A del Torneo Clausura con 19 puntos, por eso necesita ganar para entrar en los playoffs.

Las probables formaciones:

  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • Hora: 17.
  • TV: ESPN Premium.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas