El motivado Boca visita a Independiente en un partido atrayente: hora, TV y probables formaciones

Boca busca volver a la cima de la tabla anual

El Xeneize busca recuperar la cima de la tabla anual, está en puestos de playoffs en el Torneo Clausura y además se encuentra en semifinales de la Copa Argentina. Rosario Central venció a Huracán por 2 a 0 y lidera la tabla del 2026 con 56 unidadees, mientras que Boca y Argentinos Juniors suman 54 con un partido menos.

El DT auriazul, Rodolfo Arruabarrena, debe definir si juega el joven Leonel Flores o Alan Velasco.

Independiente viene de empatar 1-1 frente a Racing en el Estadio Presidente Perón, que le sirvió poco y nada a ambos equipos.

Maxi Meza viene de marcar un gol para Independiente en el clásico con Racing.

El elenco dirigido por el uruguayo Jadson viera quedó octavo en la Zona A del Torneo Clausura con 19 puntos, por eso necesita ganar para entrar en los playoffs.

Las probables formaciones: