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Borja le puso pimienta al Superclásico: le tiró un palo a River y elogió a un jugador de Boca

El ex delantero de River Miguel Borja habló del Superclásico a casi una semana de su realización. Dijo que un jugador de Boca será figura ante el Millonario

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Miguel Borja habló del Superclásico entre River y Boca.

Miguel Borja habló del Superclásico entre River y Boca.

El ex delantero de River Miguel Borja le puso pimienta al Superclásico a casi una semana de su realización. El colombiano dijo que un jugador de Boca será figura ante el Millonario.

Borja, quien actuó en River del 2022 al 2025, y en su última etapa había sido muy cuestionado por los hinchas, dijo: Yo lo he dicho en varias ocasiones, pasó más por lo colectivo. El final no fue como el que yo pensaba que iba a ser".

Borja habl&oacute; de su salida de River.

Borja habló de su salida de River.

Borja elogió al arquero de Boca Álvaro Montero

Borja, quien juega en el América de México, dijo que Álvaro Montero será la figura del Superclásico. "No sé quien gana, no me meto ahí, pero la figura va a ser Álvaro (Montero)", afirmó.

"Me quedo con las cosas buenas, positivas, con los títulos, con la historia que se dejó", le dijo el atacante a ESPN Colombia.

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Borja elogió al arquero de Boca Álvaro Montero.

"Creo que hay mucha gente que valora ese esfuerzo y esa pasión que les entregué", añadió.

Luego habló sobre la actualidad del Millonario al decir: "Creo que ahora con Leo (Ponzio) es un nuevo comienzo. Los jugadores se han encontrado los últimos partidos y han hecho buenos juegos".

"El clásico es algo aparte, uno llega con motivaciones distintas y ahí cuando ya entrás a la cancha se te olvida todo, se te olvida en qué contexto viene cada uno, cada equipo y creo que es diferente. Ahí prima ya el talento y lo individual de cada jugador", expresó.

Borja le tiró flores a Castaño

Borja elogió a Kevin Castaño, otro coterráneo que tuvo paso en River y ahora está en Atlético Mineiro, club con el que jugará la final de la Sudamericana con Boca.

"Quiero hacer un paréntesis porque valoro mucho lo que le está pasando a Kevin Castaño ahorita en Brasil, querían apartarlo en River y ahora está en la final de la Sudamericana. Eso es el fútbol: te da, te quita, es de momento".

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