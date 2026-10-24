Borja le puso pimienta al Superclásico: le tiró un palo a River y elogió a un jugador de Boca

"Me quedo con las cosas buenas, positivas, con los títulos, con la historia que se dejó", le dijo el atacante a ESPN Colombia.

Borja elogió al arquero de Boca Álvaro Montero.

"Creo que hay mucha gente que valora ese esfuerzo y esa pasión que les entregué", añadió.

Luego habló sobre la actualidad del Millonario al decir: "Creo que ahora con Leo (Ponzio) es un nuevo comienzo. Los jugadores se han encontrado los últimos partidos y han hecho buenos juegos".

"El clásico es algo aparte, uno llega con motivaciones distintas y ahí cuando ya entrás a la cancha se te olvida todo, se te olvida en qué contexto viene cada uno, cada equipo y creo que es diferente. Ahí prima ya el talento y lo individual de cada jugador" , expresó.

Borja le tiró flores a Castaño

Borja elogió a Kevin Castaño, otro coterráneo que tuvo paso en River y ahora está en Atlético Mineiro, club con el que jugará la final de la Sudamericana con Boca.

"Quiero hacer un paréntesis porque valoro mucho lo que le está pasando a Kevin Castaño ahorita en Brasil, querían apartarlo en River y ahora está en la final de la Sudamericana. Eso es el fútbol: te da, te quita, es de momento".