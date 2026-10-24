Borja le puso pimienta al Superclásico: le tiró un palo a River y elogió a un jugador de Boca

El ex delantero de River Miguel Borja le puso pimienta al Superclásico a casi una semana de su realización. El colombiano dijo que un jugador de Boca será figura ante el Millonario.
El ex delantero de River Miguel Borja habló del Superclásico a casi una semana de su realización. Dijo que un jugador de Boca será figura ante el Millonario
El ex delantero de River Miguel Borja le puso pimienta al Superclásico a casi una semana de su realización. El colombiano dijo que un jugador de Boca será figura ante el Millonario.
Borja, quien actuó en River del 2022 al 2025, y en su última etapa había sido muy cuestionado por los hinchas, dijo: Yo lo he dicho en varias ocasiones, pasó más por lo colectivo. El final no fue como el que yo pensaba que iba a ser".
Borja, quien juega en el América de México, dijo que Álvaro Montero será la figura del Superclásico. "No sé quien gana, no me meto ahí, pero la figura va a ser Álvaro (Montero)", afirmó.
"Me quedo con las cosas buenas, positivas, con los títulos, con la historia que se dejó", le dijo el atacante a ESPN Colombia.
"Creo que hay mucha gente que valora ese esfuerzo y esa pasión que les entregué", añadió.
Luego habló sobre la actualidad del Millonario al decir: "Creo que ahora con Leo (Ponzio) es un nuevo comienzo. Los jugadores se han encontrado los últimos partidos y han hecho buenos juegos".
Borja elogió a Kevin Castaño, otro coterráneo que tuvo paso en River y ahora está en Atlético Mineiro, club con el que jugará la final de la Sudamericana con Boca.
"Quiero hacer un paréntesis porque valoro mucho lo que le está pasando a Kevin Castaño ahorita en Brasil, querían apartarlo en River y ahora está en la final de la Sudamericana. Eso es el fútbol: te da, te quita, es de momento".