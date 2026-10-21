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Torneo Clausura

Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Los hinchas millonarios se ilusionan con la presencia de River en el certamen continental

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

River viene de obtener un triunfazo por 3 a 0 ante Belgrano y los hinchas millonarios se ilusionan con entrar a la Copa Libertadores 2027.

Los seguidores del club de Núñez quieren ganar el Torneo Clausura y esa sería una manera de entrar a la Copa. Los de Ponzio ya se acomodaron en la zona de clasificación a los playoffs y jugarían los octavos de final ante Vélez en Liniers.

River gole&oacute; a Belgrano.

River goleó a Belgrano.

La otra forma es mediante la clasificación por la Tabla Anual, algo más difícil, en la cual actualmente está en la séptima posición a tres fechas del final, a cinco puntos de Boca y Argentinos, los primeros en esta tabla

Por último, su clásico rival, Boca, también le podría dar vida, y es que si sale campeón de alguna de las competiciones locales o internacionales, liberaría un nuevo cupo, por lo que River necesitaría quedar si o sí en cuarta posicion.

Los hinchas Millonarios se ilusionan con la presencia de River en el certamen continental.

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