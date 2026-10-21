River viene de obtener un triunfazo por 3 a 0 ante Belgrano y los hinchas millonarios se ilusionan con entrar a la Copa Libertadores 2027.
Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2027
Los hinchas millonarios se ilusionan con la presencia de River en el certamen continental
Los seguidores del club de Núñez quieren ganar el Torneo Clausura y esa sería una manera de entrar a la Copa. Los de Ponzio ya se acomodaron en la zona de clasificación a los playoffs y jugarían los octavos de final ante Vélez en Liniers.
La otra forma es mediante la clasificación por la Tabla Anual, algo más difícil, en la cual actualmente está en la séptima posición a tres fechas del final, a cinco puntos de Boca y Argentinos, los primeros en esta tabla
Por último, su clásico rival, Boca, también le podría dar vida, y es que si sale campeón de alguna de las competiciones locales o internacionales, liberaría un nuevo cupo, por lo que River necesitaría quedar si o sí en cuarta posicion.
Los hinchas Millonarios se ilusionan con la presencia de River en el certamen continental.