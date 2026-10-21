Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Los seguidores del club de Núñez quieren ganar el Torneo Clausura y esa sería una manera de entrar a la Copa. Los de Ponzio ya se acomodaron en la zona de clasificación a los playoffs y jugarían los octavos de final ante Vélez en Liniers.

River goleó a Belgrano.

La otra forma es mediante la clasificación por la Tabla Anual, algo más difícil, en la cual actualmente está en la séptima posición a tres fechas del final, a cinco puntos de Boca y Argentinos, los primeros en esta tabla