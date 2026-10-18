River, con cambios, visita a Belgrano en un partido clave para su futuro

River se la juega en Córdoba. El Millonario visitará este domingo desde las 20.15 a Belgrano, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un partido clave por la clasificación a los playoffs y a las copas.
River juega este domingo con Belgrano, en Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un partido picante por la clasificación a los playoffs y a las copas
River se la juega en Córdoba. El Millonario visitará este domingo desde las 20.15 a Belgrano, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un partido clave por la clasificación a los playoffs y a las copas.
El encuentro se jugará en el Estadio Julio César Villagra y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
River llega a este enfrentamiento con la obligación de ganar, ya que en su último partido solo pudo empatar de visitante contra Sarmiento y terminó la fecha fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
El DT millonario, Leonardo Ponzio, con la sombra de Ramon Díaz cerca (trascendió que sería el nuevo entrenador del conjunto de Núñez), haría varios cambios. Ingresarían al equipo Lautaro Rivero, Francisco Ortega, Aníbal Moreno y Lucas Beltrán, entre otras modificaciones.
Belgrano salió campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y en el Clausura lidera en la Zona B con 22 puntos, la misma cantidad que tienen Rosario Central Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.
En la última fecha, el “Pirata” venció por 2-0 en condición de visitante a Racing.
Además ambos equipos volverán a verse las caras tras la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano dio vuelta la historia de manera agónica para imponerse por 3-2.