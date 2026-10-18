River, con cambios, visita a Belgrano en un partido clave para su futuro

El DT millonario, Leonardo Ponzio, con la sombra de Ramon Díaz cerca (trascendió que sería el nuevo entrenador del conjunto de Núñez), haría varios cambios. Ingresarían al equipo Lautaro Rivero, Francisco Ortega, Aníbal Moreno y Lucas Beltrán, entre otras modificaciones.

Belgrano salió campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y en el Clausura lidera en la Zona B con 22 puntos, la misma cantidad que tienen Rosario Central Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

En la última fecha, el “Pirata” venció por 2-0 en condición de visitante a Racing.

Además ambos equipos volverán a verse las caras tras la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano dio vuelta la historia de manera agónica para imponerse por 3-2.

Las probables formaciones de Belgrano y River: