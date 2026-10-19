El ex Boca que suena en River: la decisión tajante del jugador

River sabe que la salida de Santiago Beltrán es inminente por lo que busca alternativas en el arco y uno de los jugadores apuntados jugó en Boca
Entre los antecedentes hay que tener en cuenta que el candidato a cuidar el arco Millonario no se fue bien del Xeneize, por lo que las probabilidades aumentan.
El contrato de Agustín Rossi finalizará en diciembre de 2027 y el arquero ya comienza a resolver su futuro teniendo en cuenta que se adueñó del arco del Flamengo, donde además ha cosechado varios títulos.
Teniendo en cuenta que cuando queden menos de 6 meses de contrato el argentino puede comenzar a negociar con diferentes equipos, es que fue el mismo protagonista quien se encargó de llevar tranquilidad tanto a los hinchas del Flamengo como a los de Boca.
Agustín Rossi se reunió con su representante, Leonardo Jardim, y le manifestó cuáles son sus intenciones teniendo en cuenta el interés de River por un arquero con experiencia.
"Le dije a mi agente que mi objetivo es terminar el campeonato, y la respuesta del Flamengo fue la misma. Por ahora, tenemos una buena relación. Creemos que todo saldrá bien, pero no es momento de hablar", explicó el arquero de 31 años.
Además del factor deportivo y económico, el exfutbolista de Boca priorizó el bienestar de su círculo íntimo: "Mi familia también es muy feliz en Brasil, y mi deseo siempre será quedarme".