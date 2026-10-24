Atento, Boca: el jugador que sería baja para la semifinal de la Copa Argentina en Mendoza

En caso de confirmarse la ausencia de la Bestia, las alternativas que maneja el Vasco van desde Enner Valencia hasta Adam Bareiro. Este último se encuentra en proceso de recuperación tras ser operado de una hernia de disco y sufrir un desgarro.

El delantero paraguayo ya realiza tareas de campo a la par de Tomás Aranda, quien superó una fractura de peroné sufrida en agosto.

De mantener esta evolución favorable, ambos podrían quedar a disposición del cuerpo técnico para el duelo frente a Banfield o para la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre.

Además de Merentiel, Boca podría perder a otros futbolistas de cara a la semifinal de la Copa Argentina: Álvaro Montero (que por esta causa ya fue baja en la épica clasificación frente a Racing), Leonel Flores, Lautaro Blanco, Leandro Lozano y Carlos Palacios