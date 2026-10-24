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Atento, Boca: el jugador que sería baja para la semifinal de la Copa Argentina en Mendoza

Tras el Maracanazo ante Vasco Da Gama, Boca va por todo. En este contexto, el Xeneize podría tener una sensible baja por Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Arruabarrena sumaría una baja para el partido ante Banfield por Copa Argentina.

Arruabarrena sumaría una baja para el partido ante Banfield por Copa Argentina.

Miguel Merentiel fue reservado por Diego Forlán para la Selección de Uruguay y podría ser baja en Boca para las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, programada para mediados de noviembre (el sábado 14 a las 19). Rodolfo Arruabarrena, DT del Xeneize, podría quedarse sin su atacante titular para este cruce decisivo.

La Celeste jugará frente a Argentina el 13 en La Bombonera y el 17 enfrentará a República Dominicana en el estaio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. En caso de quedar en la lista definitiva, la Bestia no estará a disposición.

Miguel Merentiel es una de las piezas claves del Boca del Vasco Arruabarrena.

Miguel Merentiel es una de las piezas claves del Boca del Vasco Arruabarrena.

Las opciones de Arruabarrena y el panorama del plantel xeneize

Merentiel fue incluido en una nómina de atacantes junto a Martín Satriano, Bruno Damiani, Rodrigo Aguirre, Álvaro Rodríguez, Federico Viñas y Darwin Núñez. Pese a esta noticia, Forlán aún debe definir a quienes descartará de cara a la citación final.

En caso de confirmarse la ausencia de la Bestia, las alternativas que maneja el Vasco van desde Enner Valencia hasta Adam Bareiro. Este último se encuentra en proceso de recuperación tras ser operado de una hernia de disco y sufrir un desgarro.

El delantero paraguayo ya realiza tareas de campo a la par de Tomás Aranda, quien superó una fractura de peroné sufrida en agosto.

De mantener esta evolución favorable, ambos podrían quedar a disposición del cuerpo técnico para el duelo frente a Banfield o para la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre.

Además de Merentiel, Boca podría perder a otros futbolistas de cara a la semifinal de la Copa Argentina: Álvaro Montero (que por esta causa ya fue baja en la épica clasificación frente a Racing), Leonel Flores, Lautaro Blanco, Leandro Lozano y Carlos Palacios

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