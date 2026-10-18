Independiente valoró más que Racing el empate en el clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura

Luego, en el complemento, el árbitro tomó nuevamente protagonismo con la sanción de un penal que Maxi Meza transformó en el 1 a 1 que terminó siendo definitivo.

Cómo quedaron Independiente y Racing tras el empate en el clásico

Por haberlo obtenido de visitante, tras estar en desventaja y teniendo en cuenta su posición en la tabla, Independiente ganó un punto y Racing perdió dos en el clásico de Avellaneda.

Los Rojos quedaron con 19 puntos dentro de la zona de clasificación a playoffs del Torneo Clausura ya que están séptimos y la Academia, con 12 unidades, está en el puesto 13 y prácticamente sin chances de jugar la próxima instancia.

En cuanto a la tabla anual Independiente tiene 43 unidades, está 12 y aún podría meterse en la Copa Sudamericana 2027, mientras que Racing solo suma 33 puntos, ocupa el puesto 22, quedó muy lejos de la zona de ingreso a las copas y el clásico fue seguramente el último objetivo que le quedaba en la temporada.