Independiente valoró más que Racing el empate en el clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura

Racing ganaba como local pero Independiente consiguió empatar 1 a 1 el clásico de Avellaneda que se disputó en el Cilindro por la 13ra fecha del Torneo Clausura.
Racing ganaba como local pero Independiente consiguió empatar el clásico de Avellaneda que se disputó en el Cilindro por la 13ra fecha del Torneo Clausura.
Racing ganaba como local pero Independiente consiguió empatar 1 a 1 el clásico de Avellaneda que se disputó en el Cilindro por la 13ra fecha del Torneo Clausura.
A los 29', Matías Zaracho empujó la pelota abajo del arco tras un cabezazo de Adrián Maravilla Martínez, cuando salía el arquero del Rojo, Rodrigo Rey.
La pelota había ingresado tras el cabezazo del delantero según la transmisión de televisión pero desde el VAR le avisaron al árbitro y este convalidó gol para Zaracho.
Luego, en el complemento, el árbitro tomó nuevamente protagonismo con la sanción de un penal que Maxi Meza transformó en el 1 a 1 que terminó siendo definitivo.
Por haberlo obtenido de visitante, tras estar en desventaja y teniendo en cuenta su posición en la tabla, Independiente ganó un punto y Racing perdió dos en el clásico de Avellaneda.
Los Rojos quedaron con 19 puntos dentro de la zona de clasificación a playoffs del Torneo Clausura ya que están séptimos y la Academia, con 12 unidades, está en el puesto 13 y prácticamente sin chances de jugar la próxima instancia.
En cuanto a la tabla anual Independiente tiene 43 unidades, está 12 y aún podría meterse en la Copa Sudamericana 2027, mientras que Racing solo suma 33 puntos, ocupa el puesto 22, quedó muy lejos de la zona de ingreso a las copas y el clásico fue seguramente el último objetivo que le quedaba en la temporada.