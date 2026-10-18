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Se recupera el arquero albiceleste

El mensaje de Dibu Martínez que dio alivio tras ser operado por su dura lesión

Emiliano Dibu Martínez publicó un mensaje en sus redes sociales tras ser operado por la lesión que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Emiliano Dibu Martínez dio un mensaje tranquilizador. El arquero de la Selección argentina publicó un mensaje en sus redes sociales tras ser operado por la lesión que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra.

"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0", dijo el Dibu en una publicación de Instagram, en referencia al triunfo de su equipo por 2-0.

La dura lesión que sufrió Dibu Martínez en el partido del Chelsea

El arquero campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, que le provocó una lesión ósea en el maxilar y obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

Según informaron los médicos tras la operación, que el ex guardavallas de Aston Villa tendrá alrededor de 40 días de recuperación, por lo que se perderá los próximos compromisos de Chelsea y no estará disponible para los partidos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre.

Los médicos atendieron durante ocho minutos dentro del campo de juego al arquero del elenco albiceleste y luego lo retiraron del Hill Dickinson Stadium en una camilla, inmovilizado y tras recibir suministro de oxígeno.

El jugador de 34 años fue trasladado de inmediato al hospital.

A través de sus redes sociales, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia compartió una foto junto al guardameta y le expresó su apoyo en este difícil momento. "Dibu querido, te deseo una pronta recuperación y todas las fuerzas del mundo", escribió el dirigente.

"Un abrazo enorme a la distancia", añadió el titular de la AFA, quien se mostró confiado en que el arquero podrá superar el problema físico y regresar a las canchas en plenitud. "No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca", afirmó.

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