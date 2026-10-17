Mucha preocupación causó el duro encontronazo que sufrió el arquero del Chelsea y la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez en el encuentro donde su equipo visitó al Everton y finalizó en triunfo de la vista. A los 65' el marplatense chocó con un jugador rival y quedó tendido en el suelo.
Preocupante lesión del Dibu Martínez en el triunfo del Chelsea por la Premier League
Por la fecha 7 de la Premier League, el arquero argentino Emiliano Dibu Martínez, tuvo que ser sacado en camilla tras un choque con un jugador del Everton
Dibu Martínez tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla y con una mascarilla de oxigeno luego de que chocara con el defensor Jarrad Branthwaite, donde ambos buscaron el centro proveniente de un tiro libre.
Duro choque del Dibu Martínez con un jugador del Everton
La jugada donde el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 se produjo en un tiro libre a favor del equipo local (Everton), donde Kiernan Dewsbury-Hall tiró el centro de zurda y cuando el Dibu Martínez se adelantó para rechazar con los puños, chocó contra el defensor Branthwaite.
Luego del encontronazo con el jugador del Everton, Martínez necesitó más de ocho minutos de atención médica, y terminó siendo fue retirado en camilla con un collarín ortopédico y una mascarilla de oxígeno. El arquero del Chelsea fue reemplazado por belga Mike Penders. Al ser retirado de la cancha el argentino hizo un gesto tranquilizador, saludando con el pulgar arriba a los asistentes al Hill Dickinson Stadium.
El encuentro válido por la 7ª fecha de la Premier League finalizó en triunfo para el Chelsea, por 2 a 0, producto de los goles del portugués Pedro Neto en el complemento (46' y 90').
El Chelsea se ubica en el cuarto puesto, con 13 unidades, y está en momentáneamente en zona de clasificación a a la Europa Champions League.
En pocas palabras
- Preocupante lesión: El arquero Emiliano Dibu Martínez sufrió un duro encontronazo en un partido de Premier League.
- Atención médica: Debió ser retirado en camilla con collarín y máscara de oxígeno tras chocar con un rival.
- Reemplazo: El guardameta del Chelsea fue sustituido por el belga Mike Penders en el encuentro contra Everton.