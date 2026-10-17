Preocupante lesión del Dibu Martínez en el triunfo del Chelsea por la Premier League

Caso 10 minutos estuvo en el piso el Dibu Martínez recibiendo atención médica, que le colocó una mascarilla de oxígeno y un collarín ortopédico por precaución. El argentino se retiró aplaudido y saludó con un pulgar arriba.

Luego del encontronazo con el jugador del Everton, Martínez necesitó más de ocho minutos de atención médica, y terminó siendo fue retirado en camilla con un collarín ortopédico y una mascarilla de oxígeno. El arquero del Chelsea fue reemplazado por belga Mike Penders. Al ser retirado de la cancha el argentino hizo un gesto tranquilizador, saludando con el pulgar arriba a los asistentes al Hill Dickinson Stadium.

El encuentro válido por la 7ª fecha de la Premier League finalizó en triunfo para el Chelsea, por 2 a 0, producto de los goles del portugués Pedro Neto en el complemento (46' y 90').

El Chelsea se ubica en el cuarto puesto, con 13 unidades, y está en momentáneamente en zona de clasificación a a la Europa Champions League.