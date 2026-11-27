En el complemento, el partido ganó en dinámica y errores. Apenas iniciado el segundo tiempo, Wesley Fofana cometió una infracción dentro del área sobre Liam Delap y sancionó penal a favor de Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White ejecutó desde los doce pasos para establecer el 2 a 0 pero Chelsea descontó a los 9' del segundo período: Pedro Neto remató desde media distancia, el balón se desvió en Jair y le quedó servido a Emanuel Emegha, quien resolvió mano a mano frente a Matz Sels.

Pese a quedar a un gol, el conjunto visitante volvió a ceder espacios y el local amplió la ventaja mediante una definición de Gibbs-White tras una asistencia filtrada de Xaver Schlager ante la salida del arquero argentino.

En el tramo final, un centro de Pedro Neto permitió a Emegha convertir de cabeza su segundo tanto, aunque la reacción no alcanzó para evitar la caída.

Silbidos para Dibu en Nottingham

Durante el encuentro, la hinchada de Nottingham Forest dedicó una silbatina generalizada al Dibu Martínez, sin que trascendiera un motivo oficial para los abucheos al campeón del mundo en Qatar 2022, más que la rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

El público local también reprobó a otros futbolistas visitantes, incluido el francés Wesley Fofana, aunque la mayor hostilidad recayó sobre el arquero marplatense, en un contexto que algunos indicios vinculan con el cruce de la última Copa del Mundo.