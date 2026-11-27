Nottingham Forest venció 3 a 2 a Chelsea en el inicio de la fecha 12 de la Premier League y agravó la crisis del equipo de Dibu Martínez, dirigido por Xabi Alonso, que acumuló su tercera derrota consecutiva.
Nottingham Forest venció a Chelsea por la fecha 12 de la Premier League y el equipo de Dibu Martínez acumuló su tercera derrota consecutiva.
Nottingham Forest venció 3 a 2 a Chelsea en el inicio de la fecha 12 de la Premier League y agravó la crisis del equipo de Dibu Martínez, dirigido por Xabi Alonso, que acumuló su tercera derrota consecutiva.
El resultado le permitió al equipo local tomar distancia de la zona de descenso, mientras que Martínez atravesó una jornada adversa en lo deportivo y en el trato recibido desde las tribunas.
El primer tiempo ofreció escasas acciones, aunque el dueño de casa golpeó de entrada y controló a los Blues. A los 5 minutos, Daniel Muñoz envió un pase al área y, tras la asistencia del colombiano, Igor Jesus conectó una volea que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por el Dibu Martínez.
En el complemento, el partido ganó en dinámica y errores. Apenas iniciado el segundo tiempo, Wesley Fofana cometió una infracción dentro del área sobre Liam Delap y sancionó penal a favor de Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White ejecutó desde los doce pasos para establecer el 2 a 0 pero Chelsea descontó a los 9' del segundo período: Pedro Neto remató desde media distancia, el balón se desvió en Jair y le quedó servido a Emanuel Emegha, quien resolvió mano a mano frente a Matz Sels.
Pese a quedar a un gol, el conjunto visitante volvió a ceder espacios y el local amplió la ventaja mediante una definición de Gibbs-White tras una asistencia filtrada de Xaver Schlager ante la salida del arquero argentino.
En el tramo final, un centro de Pedro Neto permitió a Emegha convertir de cabeza su segundo tanto, aunque la reacción no alcanzó para evitar la caída.
Durante el encuentro, la hinchada de Nottingham Forest dedicó una silbatina generalizada al Dibu Martínez, sin que trascendiera un motivo oficial para los abucheos al campeón del mundo en Qatar 2022, más que la rivalidad entre Argentina e Inglaterra.
El público local también reprobó a otros futbolistas visitantes, incluido el francés Wesley Fofana, aunque la mayor hostilidad recayó sobre el arquero marplatense, en un contexto que algunos indicios vinculan con el cruce de la última Copa del Mundo.