La postura de Leandro Paredes frente a la sanción

Lionel Scaloni, por su parte, ya había manifestado en reiteradas oportunidades que las puertas del seleccionado permanecen abiertas para el mediocampista, cuyo regreso dependerá estrictamente de la finalización de su castigo disciplinario y de su nivel futbolístico. La sanción de 10 partidos lo mantendrá al margen de las canchas con la albiceleste durante un largo periodo.

Su regreso oficial a la Selección argentina podría concretarse recién a mediados 2027, dependiendo siempre del calendario internacional estipulado por la FIFA y de una hipotética convocatoria por parte del cuerpo técnico. La decisión personal de no dar un paso al costado reafirma su deseo inquebrantable de continuar aportando experiencia en esta nueva etapa de renovación generacional.

Paredes en la Selección argentina

Jugó en la Sub 15 (2009) y Sub 17 (2011)

Debutó contra Singapur en 2017 con Sampaoli como DT

Estuvo en la Copa América de 2019, 2021 y 2024 siendo campeón en las dos últimas.

Fue campeón de la Finalissima 2022

Fue campeón y subcampeón del Mundial en 2022 y 2026, respectivamente

Hizo 5 goles en 84 partidos

El rol de los experimentados en el proyecto actual

Lionel Scaloni ha valorado en diversas ocasiones el desempeño de Leandro Paredes, considerándolo una pieza fundamental en el mediocampo. Si bien el entrenador busca dar rodaje constante a jóvenes talentos como Valentín Barco y Máximo Perrone, la jerarquía y el liderazgo dentro del vestuario siguen siendo altamente valorados por todo el cuerpo técnico.

La continuidad definitiva del mediocampista en el equipo nacional dependerá no solo de que logre cumplir los partidos de suspensión restantes, sino también de que logre mantener un nivel competitivo muy alto jugando para su club, Boca Juniors, en los torneos locales e internacionales que se avecinan en el calendario.