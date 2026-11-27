Franco Colapinto (Alpine) no tuvo una buena actuación para terminar 15to en la FP2 del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 22da fecha del campeonato de Fórmula 1.
Franco Colapinto no tuvo una buena actuación en la FP2 del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 22da fecha del campeonato de Fórmula 1.
Franco Colapinto (Alpine) no tuvo una buena actuación para terminar 15to en la FP2 del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 22da fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto registró un mejor tiempo de vuelta de 1:25.733, quedó detrás de su compañero Pierre Gasly (1:24.764) quien protagonizó un despiste y lejos del líder que fue otra vez el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
El argentino, que viene de tener una muy buena actuación en el GP de Las Vegas, donde finalizó 6to e igualó su mejor resultado en la categoría, hizo una tanda con neumáticos blandos y poco combustible para posteriormente finalizar la sesión con una tanda larga.
Colapinto había sido 12 en la FP1 de una circuito en el que dice presente por tercera ocasión en su carrera y donde todavía no logró sumar puntos. De todos modos su balance de la jornada fue contundente: "No fue un buen día. Hay mucho para entender de esta noche para darlo vuelta".
En lo que respecta a las primeras posiciones, el campeón Antonelli superó a su compañero de Mercedes, el británico George Russell y a su vez, el top 5 lo completaron los McLaren de Norris y Piastri y el Red Bull de Verstappen, en ese orden.
La actividad en el GP de Qatar continuará este sábado con la FP3 y la posterior clasificación.
Sábado 28 de noviembre
Domingo 29 de noviembre
Televisa Fox Sports y Disney Plus.