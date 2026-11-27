Colapinto había sido 12 en la FP1 de una circuito en el que dice presente por tercera ocasión en su carrera y donde todavía no logró sumar puntos. De todos modos su balance de la jornada fue contundente: "No fue un buen día. Hay mucho para entender de esta noche para darlo vuelta".

"NO FUE UN BUEN DÍA". Franco Colapinto afirmó que no se sintió cómodo con su Alpine tras la FP1 y FP2 en Lusail. #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/VB1auRDIzc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

En lo que respecta a las primeras posiciones, el campeón Antonelli superó a su compañero de Mercedes, el británico George Russell y a su vez, el top 5 lo completaron los McLaren de Norris y Piastri y el Red Bull de Verstappen, en ese orden.

La actividad en el GP de Qatar continuará este sábado con la FP3 y la posterior clasificación.

Cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30

Clasificación: 15

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13

Televisa Fox Sports y Disney Plus.