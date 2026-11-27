"Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia", manifestó, contundente, con pancartas escritas el español de 33 años. La noticia sorprendió y Márquez habló luego en una conferencia para detallar los motivos de su adiós.

"Estaba decidido desde el Gran Premio de Japón", detalló ante la prensa. "La única persona que lo sabía era mi hermano. He entregado mi cuerpo al motociclismo pero llega un momento en que, somos humanos, y la mente dice basta. Tengo que escucharme en este momento y que frene mi mente antes que lo haga mi cuerpo".

La diplopía (afección ocular que produce doble visión) y la lesión en su hombro fueron las razones que motivaron a Márquez a poner punto final a su estelar carrera en la máxima categoría del motociclismo mundial.

Con esta decisión, Marc Márquez resigna los dos años de vínculo que aún mantenía con Ducati y la chance de encabezar el desarrollo de la marca italiana frente al cambio reglamentario de 2027, cuando entrarán en vigencia las motos de 850cc.

El palmarés y la resiliencia de una leyenda

El próximo domingo, cuando se apague el semáforo en Valencia, el dorsal 93 disputará su última competencia oficial y cerrará un ciclo de 19 temporadas desde su estreno en 2008. Las estadísticas ubican a Marc Márquez en la cima de la disciplina del motociclismo: