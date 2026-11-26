Antes del descenso de 1990 se enfrentaron seis veces a lo largo de tres torneos consecutivos, con cuatro triunfos de River y dos empates. En su regreso a la máxima categoría, en la temporada 99/00, el equipo de Núñez ganó los dos cruces antes de que los cordobeses volvieran a perder la categoría.

Se reencontraro recién entre 2004 y 2006, lapso en el que disputaron seis encuentros y todos terminaron con victoria para los de Núñez. Tras cinco años en la Segunda División, el descenso de River abrió dos nuevos duelos: Instituto sumó un empate y una derrota.

Diego Flores perdió los dos partidos que enfrentó a River como DT.

Luego llegó el cruce mata-mata por la segunda ronda de la Copa Argentina 2016/2017, con otra caída por 4-1. Desde la vuelta a Primera en 2022 hasta la fecha jugaron seis partidos más, donde los cordobeses rescataron apenas un punto de 18 posibles.

El otro que buscará torcer el historial es Diego Flores. El Traductor enfrentó dos veces a River y perdió ambas por 3-0, primero al mando de Godoy Cruz en 2023 y luego como DT de Gimnasia en 2025.

Ahora, como único representante cordobés en pie, Instituto intentará romper el maleficio con la receta que prometió su técnico: "Con el cuchillo entre los dientes".