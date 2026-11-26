La tapa del nuevo libro de Luis Novaresio, "La vida que importa", publicado en septiembre por Editorial Planeta. Foto: Gentileza Editorial Planeta

Aunque la novela recupera algunos personajes de "Todo por amor pero no todo" -su debut narrativo de 2024-, funciona como una historia autónoma e independiente.

La charla buscará correr al conductor de A24 de la coyuntura informativa diaria para indagar en sus procesos creativos, las historias que elige contar y el universo íntimo de sus libros.

Autores por los Caminos del Vino llegó De Nueva Zelanda

Como es sello habitual de la propuesta creada y producida por Gustavo Flores Bazán y Jimena Silvestri, la experiencia irá más allá de la palabra: la velada incluirá una degustación de vinos de Uva Negra y un tapeo de Kauquén Eventos.

Esta fecha tiene un condimento especial para el ciclo mendocino, ya que marca el regreso de su agenda provincial luego de haber representado a la cultura local en Nueva Zelanda, donde el proyecto fue expuesto ante referentes de la red internacional Great Wine Capitals (Grandes Capitales del Vino).

El periodista de Radio Nihuil Andrés Gabrielli modera los encuentros con escritores del ciclo Autores por los Caminos del Vino. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

El escenario elegido para este regreso tampoco es casual. Eviterna es una casona de principios del siglo XX que perteneció a la familia Romero Gei y en la que funcionó una antigua bodega.

Recuperada mediante una articulación público-privada junto con la Municipalidad de Guaymallén, la propiedad se consolidó como un espacio clave del patrimonio cultural y enoturístico del departamento.

Luis Novaresio y su tránsito del periodismo a la ficción

Nacido en Rosario, Luis Novaresio construyó una extensa carrera en medios gráficos, radiales y televisivos -con pasos por La Capital, Radio 10, C5N, LN+ y América TV, entre otros, y su actual labor en A24 e Infobae- que le valió un Premio Konex, 10 Martín Fierro (dos de Oro) y el reciente Martín Fierro de Cable al Mejor Programa de Entrevistas.

Tras publicar en 2012 el libro de ensayos y artículos periodísticos "Parte de la razón", en los últimos años consolidó su faceta como novelista con la publicación de "Todo por amor pero no todo" (2024).

Luis Novaresio visita Mendoza para presentar su nuevo libro en el ciclo Autores por los Caminos del Vino. Foto: Gentileza Flores Bazán & Asoc.

El escritor se suma al ciclo Autores por los Caminos del Vino con la presentación de su nueva ficción "La vida que importa" en un marco ideal que conjuga vino, letras y patrimonio. La moderación de la charla estará a cargo del periodista y escritor mendocino Andrés Gabrielli, quien asume ese rol en este ciclo literario que recorre escenarios vitivinícolas para entrelazarlos con las letras.

Será este viernes 27, a las 19.30, en Eviterna (9 de Julio 1819, Pedro Goyena, Guaymallén). Las entradas tienen un valor general de $20.000 (incluye copa de vino y catering) y están disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.