Con la idea de cruzar el mundo editorial con la identidad vitivinícola mendocina, el ciclo Autores por los Caminos del Vino vuelve al ruedo con un invitado de peso: el periodista, abogado y escritor Luis Novaresio.
Luis Novaresio en clave de ficción: visita Mendoza para presentar su nueva novela
El periodista y escritor desembarca este viernes en Eviterna, una casona patrimonial de Guaymallén, para hablar de su último libro, “La vida que importa”
La cita será este viernes 27, a las 19.30, en Eviterna, una histórica casona patrimonial ubicada en Guaymallén.
Durante el encuentro, que contará con la moderación de Andrés Gabrielli, Novaresio presentará "La vida que importa", su más reciente incursión en la ficción.
Aunque la novela recupera algunos personajes de "Todo por amor pero no todo" -su debut narrativo de 2024-, funciona como una historia autónoma e independiente.
La charla buscará correr al conductor de A24 de la coyuntura informativa diaria para indagar en sus procesos creativos, las historias que elige contar y el universo íntimo de sus libros.
Autores por los Caminos del Vino llegó De Nueva Zelanda
Como es sello habitual de la propuesta creada y producida por Gustavo Flores Bazán y Jimena Silvestri, la experiencia irá más allá de la palabra: la velada incluirá una degustación de vinos de Uva Negra y un tapeo de Kauquén Eventos.
Esta fecha tiene un condimento especial para el ciclo mendocino, ya que marca el regreso de su agenda provincial luego de haber representado a la cultura local en Nueva Zelanda, donde el proyecto fue expuesto ante referentes de la red internacional Great Wine Capitals (Grandes Capitales del Vino).
El escenario elegido para este regreso tampoco es casual. Eviterna es una casona de principios del siglo XX que perteneció a la familia Romero Gei y en la que funcionó una antigua bodega.
Recuperada mediante una articulación público-privada junto con la Municipalidad de Guaymallén, la propiedad se consolidó como un espacio clave del patrimonio cultural y enoturístico del departamento.
Luis Novaresio y su tránsito del periodismo a la ficción
Nacido en Rosario, Luis Novaresio construyó una extensa carrera en medios gráficos, radiales y televisivos -con pasos por La Capital, Radio 10, C5N, LN+ y América TV, entre otros, y su actual labor en A24 e Infobae- que le valió un Premio Konex, 10 Martín Fierro (dos de Oro) y el reciente Martín Fierro de Cable al Mejor Programa de Entrevistas.
Tras publicar en 2012 el libro de ensayos y artículos periodísticos "Parte de la razón", en los últimos años consolidó su faceta como novelista con la publicación de "Todo por amor pero no todo" (2024).
El escritor se suma al ciclo Autores por los Caminos del Vino con la presentación de su nueva ficción "La vida que importa" en un marco ideal que conjuga vino, letras y patrimonio. La moderación de la charla estará a cargo del periodista y escritor mendocino Andrés Gabrielli, quien asume ese rol en este ciclo literario que recorre escenarios vitivinícolas para entrelazarlos con las letras.
Será este viernes 27, a las 19.30, en Eviterna (9 de Julio 1819, Pedro Goyena, Guaymallén). Las entradas tienen un valor general de $20.000 (incluye copa de vino y catering) y están disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.
En pocas palabras
- Luis Novaresio: el periodista y escritor presentará su última novela, "La vida que importa", en una antigua casona de Guaymallén, Eviterna.
- Ciclo Autores por los Caminos del Vino: regresa a Mendoza tras presentarse recientemente en Nueva Zelanda.
- Evento: incluirá degustación de vinos de Uva Negra y catering de Kauquén Eventos.