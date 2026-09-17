Autores por los Caminos del Vino: Eduardo Levy Yeyati presenta "Subsuelo" en Bodega Dante Robino

Ambientada en diciembre de 2001, en medio de la crisis social argentina, la historia sigue a Rusita mientras intenta encontrar a un documentalista portugués que quizás nunca existió. La investigación la conduce hacia una antigua casona de San Telmo, atravesada por túneles, rituales jesuíticos y mutaciones neurológicas.

La novela propone un descenso al infierno, entre secretos centenarios y la búsqueda redentora de su protagonista.

Un escritor entre la economía, el pensamiento y la ficción

Economista y escritor, Eduardo Levy Yeyati estudió Ingeniería y Psicología en la Universidad de Buenos Aires antes de realizar su doctorado en Economía en el exterior.

Es investigador de prestigio internacional y sus trabajos se concentran en temas como el cambio tecnológico, el futuro del trabajo y el desarrollo. También desarrolló una importante trayectoria en medios de comunicación, donde creó y condujo “Tasas chinas”, en Radio UBA; “Por venir”, en la TV Pública, programa reconocido por Fund TV como mejor espacio de periodismo de actualidad; y “Pensar distinto”, en TN.

Entre sus ensayos se encuentran “Automatizados”, publicado en 2023 por Planeta; “Después del trabajo” y “Porvenir”. En el campo de la ficción publicó “Gallo”, “Culebrón”, finalista del Premio Letra Sur, y “El juego de la mancha”, finalista del Premio La Nación-Sudamericana.

Levy Yeyati presentará “Subsuelo”, una novela de trama atrapante.

Autores por los Caminos del Vino

El ciclo es producido y organizado por Gustavo Flores Bazán y Jimena Silvestri, con la moderación de Andrés Gabrielli. Desde su creación, la propuesta ha reunido a escritores, periodistas, economistas, pensadores y referentes de distintas disciplinas en bodegas y espacios vinculados con la identidad cultural y turística de Mendoza.

Por sus diferentes ediciones pasaron Osvaldo Granados, Ludovica Squirru, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Florencia Canale, Hugo Alconada Mon, Claudio Zuchovicki, Jonatan Loidi y Gonzalo Garcés, entre otros invitados.

La propuesta fue declarada de Interés Turístico por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y obtuvo el reconocimiento ORO en los Best Of Wine Tourism 2027, en la categoría Arte y Cultura, posicionándose entre las experiencias destacadas del enoturismo cultural mendocino.

Una propuesta que proyecta a Mendoza

El ciclo atraviesa una nueva etapa de proyección internacional. En octubre, Autores por los Caminos del Vino tendrá presencia en la Convención Anual de las Great Wine Capitals, que se desarrollará en Hawke’s Bay, Nueva Zelanda, del 18 al 22 de octubre, bajo el lema “A World of New”.

La participación se produce a partir del reconocimiento ORO obtenido en los Best Of Wine Tourism 2027, en la categoría Arte y Cultura. Esta instancia permitirá presentar la experiencia ante representantes de las principales capitales mundiales del vino y mostrar cómo la cultura, la literatura y el pensamiento pueden integrarse a la propuesta enoturística.

Florencia Canale y un lanzamiento exclusivo en Mendoza

La próxima edición del ciclo será el 2 de octubre, con la participación de la escritora e historiadora Florencia Canale, quien realizará el lanzamiento exclusivo en Mendoza de su última novela, “Maldita”.

Entradas disponibles:

Las entradas para el encuentro con Eduardo Levy Yeyati ya están disponibles a través de EntradaWeb. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación para participar de esta nueva edición de Autores por los Caminos del Vino.

Acompañan el ciclo:

Bodegas de Argentina, a través de Caminos del Vino; Municipalidad de Luján de Cuyo; Radio Nihuil; Hotel Diplomatic; Universidad Juan Agustín Maza; Librería Antú; Corazón de Lulunta; EMETUR; Punto Viajes; Kyros Ajíes; Kauquén Eventos, Quesería y charcutería Familia Raffa y El Descorche Diario.

Datos del encuentro:

Evento: Autores por los Caminos del Vino presenta a Eduardo Levy Yeyati.

Autores por los Caminos del Vino presenta a Eduardo Levy Yeyati. Libro: “Subsuelo”.

“Subsuelo”. Fecha: viernes 18 de septiembre de 2026 - Hora: 18:30.

viernes 18 de septiembre de 2026 - 18:30. Ingreso y recorrido por la bodega: desde las 18.

desde las 18. Lugar: Bodega Dante Robino (Manuel Quintana 375, Luján de Cuyo, Mendoza).

Bodega Dante Robino (Manuel Quintana 375, Luján de Cuyo, Mendoza). Entradas: EntradaWeb Cupos: limitados.

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