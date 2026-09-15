VOGE consolida su expansión en Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo y desembarca con un concesionario integral en San Juan

Esta integración responde a una demanda clave del mercado sanjuanino: contar con el respaldo directo de fábrica y el acompañamiento constante de Grupo Lorenzo durante toda la vida útil del vehículo, desde el asesoramiento comercial previo hasta el mantenimiento periódico.

VOGE Lorenzo San Juan inaugura concesionario integral con showroom y servicio técnico oficial.

"La llegada a San Juan marca un hito muy importante dentro de nuestra hoja de ruta en Cuyo. Queremos que el apasionado de las dos ruedas no solo encuentre una moto de calidad y tecnología superior, sino que viva una experiencia completa de tranquilidad y respaldo técnico. 'La leyenda también se escribe en San Juan' resume ese espíritu de construir comunidad y acompañar a nuestros clientes en cada kilómetro", destacaron desde la dirección de Grupo Lorenzo.

Crecimiento sostenido en el segmento premium

Con esta apertura, VOGE y Grupo Lorenzo reafirman su compromiso con la movilidad sobre dos ruedas en el oeste argentino, apostando al desarrollo económico local y ampliando la red de atención al cliente. La nueva sede sanjuanina se suma a la infraestructura comercial del grupo, consolidando una red operativa alineada con los parámetros globales de la marca.

VOGE y Grupo Lorenzo reafirman su compromiso con la movilidad sobre dos ruedas en el oeste argentino, apostando al desarrollo económico local.

Vivir la experiencia VOGE junto a “Yago” Lorenz

A la inauguración del nuevo concesionario se sumará un evento sin precedentes: se presentará en las nuevas instalaciones de la marca la muestra “Anatomía de 100.000 km”, una propuesta de arte, fotografía y experiencia interactiva que resume el viaje de dos años en el que el motociclista argentino Ricardo “Yago” Lorenz recorrió 100.000 kilómetros por América Latina a bordo de una VOGE 300 Rally.

La exhibición se nutre de fotografías, objetos reales del viaje y una audioguía narrada en primera persona por el propio protagonista. Estará disponible los días 23 y 24 de septiembre durante todo el día y, en el horario de 19:00 a 20:00 (ambos días), se contará con la presencia de Yago Lorenz, quien relatará las alternativas de la travesía.