Una nueva experiencia llega a Mendoza: Grupo Lorenzo inaugura el primer concesionario integral Ford Signature 2.0 del país

Las instalaciones se completan con áreas exteriores ajardinadas, pérgolas metálicas y espacios dedicados a la exhibición de vehículos.

El modelo Ford Signature 2.0 articula la atención presencial con la fluidez digital a través de cuatro ejes operativos prioritarios: la hospitalidad en áreas comerciales y de postventa, la omnicanalidad para gestionar ventas y servicios en diversos entornos de confort, zonas inmersivas denominadas "Descubre Ford" para el conocimiento de unidades y tecnología, y una optimización en los flujos de trabajo orientada a la eficiencia operativa.

En términos de capacidad operativa, el predio dispone de un salón comercial de 600 m² con capacidad de exhibición para hasta ocho vehículos y 4 en el exterior, seis puestos de ventas (open consult), 3 posiciones para asesores de servicio y dos áreas exclusivas de entrega de 0Km. denominadas "Celebration Bays". La sección destinada a posventa y taller cubre 1.280 m² e incluye 10 bahías de trabajo (también para vehículos eléctricos), 14 bahías techadas para unidades en proceso y un área de repuestos de 380 m² (expandibles +180 m² en altura). El espacio exterior cuenta con capacidad para 30 vehículos.

Grupo Lorenzo como parte del Programa Ford Signature 2.0

La intención del diseño Ford Signature 2.0 es modernizar la experiencia del concesionario creando un entorno fluido, inmersivo y centrado en el cliente que fomente las relaciones, promueva la confianza y celebre momentos clave tanto para los invitados (clientes) como para los colaboradores (empleados). El entorno de las instalaciones rediseñado se enfoca en la hospitalidad tanto para los colaboradores como para los invitados, al tiempo que crea un ambiente cómodo que mejora la funcionalidad y las ventas.

El espacio de 3.000 m² utiliza paneles solares y reutilización de aguas grises.

Pilares o Principios del programa:

La hospitalidad Primero: los clientes son bienvenidos al hogar de la familia Ford, donde su experiencia se rige por la elección personal. Un punto de llegada a escala humana proporciona seguridad psicológica y comodidad.

los clientes son bienvenidos al hogar de la familia Ford, donde su experiencia se rige por la elección personal. Un punto de llegada a escala humana proporciona seguridad psicológica y comodidad. Ventas en todas partes: las transacciones ocurren en todas partes, lo que permite al asesor de ventas reunirse con el cliente donde este se encuentre. Las decisiones tomadas en casa se validan en la agencia, combinando tecnología, experiencias físicas e interacciones personales.

las transacciones ocurren en todas partes, lo que permite al asesor de ventas reunirse con el cliente donde este se encuentre. Las decisiones tomadas en casa se validan en la agencia, combinando tecnología, experiencias físicas e interacciones personales. Excelencia Operacional: eficiencias logradas en el layout del edificio, tanto interior como exterior, maximizando la experiencia del cliente mientras se equilibra la experiencia del empleado y los costos operativos.

eficiencias logradas en el layout del edificio, tanto interior como exterior, maximizando la experiencia del cliente mientras se equilibra la experiencia del empleado y los costos operativos. Descubriendo Ford: educación, comunidad y compromiso con la marca enriquecen la experiencia del cliente, cambiando con el paso del tiempo con nuevos productos y prioridades. El producto se presenta activamente con exhibiciones interactivas, construyendo lealtad a la marca de por vida.

Las instalaciones se completan con áreas exteriores ajardinadas, pérgolas metálicas y espacios dedicados a la exhibición de vehículos.

Ford y Grupo Lorenzo, una historia de confianza a través de los años

La relación entre Ford Argentina y la familia Lorenzo no es reciente: desde hace más de cuatro décadas están vinculados comercialmente con la marca de forma indirecta. Sin embargo, no fue hasta 2019 —tras casi veinte años sin un concesionario oficial Ford en la ciudad mendocina de San Rafael— cuando Grupo Lorenzo inauguró una sucursal oficial bajo la firma JC Lorenzo, encabezada por Juan Carlos Lorenzo y secundada por sus hijos Gerardo y Ezequiel.

Años más tarde, con el aval y la confianza otorgados por Ford, en 2022 llegó el segundo concesionario de JC Lorenzo, esta vez en el Gran Mendoza. Ubicado sobre la Avenida San Martín Sur (Godoy Cruz), a pocos metros de donde funcionará el nuevo espacio Ford Signature 2.0. Hoy, bajo el nombre de Ford Lorenzo, la empresa representa el 2,7% de los patentamientos de la Red Ford en todo el país.