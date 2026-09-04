Ante más de 200 personas y con un programa en vivo, Matices del Vino celebró 15 años y 500 programas al aire

Más de 200 personas asistieron a la "Gran Peña de Matices del Vino" en Bodega Alandes de Maipú.

Durante esta edición especial de Wine Tour, la transmisión en vivo se enriqueció con la participación de destacados protagonistas de la industria vitivinícola nacional, entre ellos Pepe Reginato, Germán Di Césare, Edward Holloway y el anfitrión Karim Mussi.

"Fueron 500 programas, 15 años y una historia construida entre personas, voces y copas compartidas. Esta peña fue una celebración para encontrarnos, abrazarnos, brindar y decir una palabra que resume todo este camino: Gracias. Agradecemos a cada invitado, a cada maticiano, a quienes estuvieron presentes y a quienes nos acompañaron desde el otro lado de la radio", expresó emocionado Cristian Moor, enólogo y conductor de Matices del Vino, quien con su esposa también enóloga, Teresita Barrio, crearon este programa que hoy es referencia en Mendoza y en el país.

Divulgación de la cultura del vino en Mendoza

Con esta celebración, Matices del Vino reafirma su compromiso con la divulgación de la cultura del vino en Mendoza y el país, renovando su vínculo con una audiencia que lo acompaña semana a semana desde sus inicios.

El programa radial reunió a oyentes, invitados especiales y referentes de la industria vitivinícola.

El programa especial, que se transmitió en vivo por Radio La Red Mendoza 94.1, fue posible gracias al apoyo de VCWines y Ecocert, y contó con la participación con invitados centrales de:

Karim Mussi , es un reconocido enólogo mendocino que construyó su reputación en varios proyectos y distintos terroir vitivinícolas con marcas como: Altocedro, Abras, Alandes.

, es un reconocido enólogo mendocino que construyó su reputación en varios proyectos y distintos terroir vitivinícolas con marcas como: Altocedro, Abras, Alandes. Pepe Reginato , es socio gerente en Bodega Reginato y El Relator Wines. Elabora espumantes para más de 84 bodegas desde hace más de 30 años. Para nosotros “Don Pepiñon”

, es socio gerente en Bodega Reginato y El Relator Wines. Elabora espumantes para más de 84 bodegas desde hace más de 30 años. Para nosotros “Don Pepiñon” Germán Di Césare es el enólogo principal de Bodega Trivento, en 2025 fue elegido “Winemaker of the Year” por Tim Atkin. Y hoy, además de entrevistado, es el músico invitado que acompaña a Lisandro.

es el enólogo principal de Bodega Trivento, en 2025 fue elegido “Winemaker of the Year” por Tim Atkin. Y hoy, además de entrevistado, es el músico invitado que acompaña a Lisandro. Edward Holloway nacido en Irlanda, es uno de los grandes protagonistas de la gastronomía de Mendoza con dos propuestas de alto vuelo en Maipú y Valle de Uco.

Si queres revivir el programa, podes escucharlo completo desde aquí.