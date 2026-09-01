Isidris Sunset presenta su temporada 2026/2027

Hay lugares que se visitan.
Y hay lugares a los que siempre querés volver.
ISIDRIS SUNSET nació para transformar un atardecer en la montaña en algo mucho más grande: una experiencia que comienza entre vinos, gastronomía y paisajes únicos, y continúa con música, baile y fiesta hasta la noche.
A solo 15 minutos de la Ciudad de Mendoza y a 1.700 metros de altura, en el entorno natural de Puesto del Indio, vuelve una nueva temporada de uno de los sunsets de montaña más reconocidos de la provincia.
La temporada 2026/2027 comenzará el 19 de septiembre con una programación de grandes encuentros al aire libre y una propuesta que invita a vivir la montaña de una manera diferente.
Desde la tarde, el público podrá recorrer 16 bodegas, descubrir más de 50 etiquetas en degustación y disfrutar de cocina al fuego, coctelería y distintas experiencias de marca. Pero cuando el sol comienza a esconderse detrás de la precordillera, ISIDRIS cambia de ritmo: sube la música, se enciende la pista y empieza la fiesta.
Cada edición tendrá su propia identidad y una programación diferente, con DJs, bandas, artistas invitados y propuestas especiales. La apertura de temporada tendrá a Bend Music y Bauti Filizzola B2B Gabi Toledo; en octubre llegará Julián VE; noviembre tendrá una fecha especial junto a Los Totoras; y diciembre cerrará el año con Igna Aguinaga.
Porque ISIDRIS SUNSET no es solamente vino y paisaje. También es encontrarse con amigos, brindar, bailar en la montaña y vivir una jodita al atardecer en uno de los escenarios naturales más impactantes de Mendoza.
Además de las fechas abiertas al público, ISIDRIS continuará desarrollando los ISIDRIS Interempresas, encuentros diseñados para que compañías, marcas y equipos puedan celebrar el cierre de año en un entorno diferente, con música, gastronomía, barra y una vista única de Mendoza.
Con producción integral de Nero Producciones, ISIDRIS SUNSET inicia una nueva temporada consolidado como uno de los ciclos al aire libre más destacados de la provincia: una combinación de naturaleza, vino, gastronomía, música y fiesta que se renueva en cada edición.
Fechas confirmadas
19 de septiembre — Apertura de temporada
- Bend Music + Bauti Filizzola B2B Gabi Toledo
- 17:00 hs — Puesto del Indio
10 de octubre — ISIDRIS SUNSET
- Julián VE
- 17:00 hs — Puesto del Indio
20 de noviembre — ISIDRIS Interempresas
- 18:00 hs — Puesto del Indio
21 de noviembre — ISIDRIS SUNSET
- Los Totoras
- 17:00 hs — Puesto del Indio
18 de diciembre — ISIDRIS Interempresas
- 18:00 hs — Puesto del Indio
19 de diciembre — ISIDRIS SUNSET
- Igna Aguinaga
- 17:00 hs — Puesto del Indio
23 de enero — ISIDRIS SUNSET
- 17:00 hs — Puesto del Indio
20 de febrero — ISIDRIS SUNSET
- 17:00 hs — Puesto del Indio
26 y 26 de marzo — ISIDRIS SUNSET
- 17:00 hs — Puesto del Indio
La temporada continuará durante el verano con nuevas fechas, artistas invitados y ediciones especiales que se anunciarán próximamente. Toda la programación, las novedades y la venta de entradas estan disponibles en isidriseventos.com.
En pocas palabras
- ISIDRIS SUNSET: lanza su temporada 2026/2027 con experiencias de montaña, vino y música.
- Propuesta: degustaciones, gastronomía y recitales en Puesto del Indio, a 15 min de Mendoza.
- Apertura: el 19 de septiembre marca el inicio con eventos y artistas.