Isidris Sunset presenta su temporada 2026/2027

A solo 15 minutos de la Ciudad de Mendoza y a 1.700 metros de altura, en el entorno natural de Puesto del Indio, vuelve una nueva temporada de uno de los sunsets de montaña más reconocidos de la provincia.

La temporada 2026/2027 comenzará el 19 de septiembre con una programación de grandes encuentros al aire libre y una propuesta que invita a vivir la montaña de una manera diferente.

Degustaciones, gastronomía y recitales en Puesto del Indio, a 15 minutos de Mendoza.

Desde la tarde, el público podrá recorrer 16 bodegas, descubrir más de 50 etiquetas en degustación y disfrutar de cocina al fuego, coctelería y distintas experiencias de marca. Pero cuando el sol comienza a esconderse detrás de la precordillera, ISIDRIS cambia de ritmo: sube la música, se enciende la pista y empieza la fiesta.

Cada edición tendrá su propia identidad y una programación diferente, con DJs, bandas, artistas invitados y propuestas especiales. La apertura de temporada tendrá a Bend Music y Bauti Filizzola B2B Gabi Toledo; en octubre llegará Julián VE; noviembre tendrá una fecha especial junto a Los Totoras; y diciembre cerrará el año con Igna Aguinaga.

Porque ISIDRIS SUNSET no es solamente vino y paisaje. También es encontrarse con amigos, brindar, bailar en la montaña y vivir una jodita al atardecer en uno de los escenarios naturales más impactantes de Mendoza.

Además de las fechas abiertas al público, ISIDRIS continuará desarrollando los ISIDRIS Interempresas, encuentros diseñados para que compañías, marcas y equipos puedan celebrar el cierre de año en un entorno diferente, con música, gastronomía, barra y una vista única de Mendoza.

Con producción integral de Nero Producciones, ISIDRIS SUNSET inicia una nueva temporada consolidado como uno de los ciclos al aire libre más destacados de la provincia: una combinación de naturaleza, vino, gastronomía, música y fiesta que se renueva en cada edición.

ISIDRIS SUNSET lanza su temporada 2026/2027 con experiencias de montaña, vino y música. Cristian Lozano.

Fechas confirmadas

19 de septiembre — Apertura de temporada

Bend Music + Bauti Filizzola B2B Gabi Toledo

17:00 hs — Puesto del Indio

10 de octubre — ISIDRIS SUNSET

Julián VE

17:00 hs — Puesto del Indio

20 de noviembre — ISIDRIS Interempresas

18:00 hs — Puesto del Indio

21 de noviembre — ISIDRIS SUNSET

Los Totoras

17:00 hs — Puesto del Indio

18 de diciembre — ISIDRIS Interempresas

18:00 hs — Puesto del Indio

19 de diciembre — ISIDRIS SUNSET

Igna Aguinaga

17:00 hs — Puesto del Indio

23 de enero — ISIDRIS SUNSET

17:00 hs — Puesto del Indio

20 de febrero — ISIDRIS SUNSET

17:00 hs — Puesto del Indio

26 y 26 de marzo — ISIDRIS SUNSET

17:00 hs — Puesto del Indio

La temporada continuará durante el verano con nuevas fechas, artistas invitados y ediciones especiales que se anunciarán próximamente. Toda la programación, las novedades y la venta de entradas estan disponibles en isidriseventos.com.