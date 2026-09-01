La RAE incorporó al insulto preferido de los argentinos

Con esta decisión, la RAE reconoce oficialmente uno de los insultos más emblemáticos y arraigados en el habla cotidiana del Río de la Plata, legitimando su uso como parte del idioma.

Esta palabra, que para muchos es parte del folclore verbal, ahora tiene su lugar en la máxima autoridad de la lengua española.

Del español “pelota”, etimológicamente perteneciente al campo de la tradición argentina, actualmente usado, muy usado. como un adjetivo calificativo despectivo, la palabra “pelotudo” desde hace tiempo fue incorporada al diccionario de la Real Academia Española, por lo que se podría decir que tiene existencia oficial.

RAE: cuándo se incorporó la palabra al diccionario español

El uso más frecuente del término en los últimos tiempos y la efervescencia social llegó a tal grado de que muchos medios de comunicación que la Real Academia Española había incorporado la palabra a su diccionario.

Lingüistas, intelectuales y periodistas desfilaron por canales de televisión, radios y diarios para hacer una exégesis del insulto que se remontaba a los gauchos de la Guerra de Independencia. Un homenaje impensado al Negro Fontanarrosa.

Pero la noticia era falsa, o mejor dicho inexacta. Como bien observó el periodista Fito Paniagua en una nota la palabra ya había sido incorporada al Diccionario de la RAE en 2001 y también ya figuraba en la 23ª edición impresa que se había publicado en 2014.

Fuente: meidosrioja.com.ar