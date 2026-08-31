La RAE recomienda dejar de decir "random" y reemplazarla por esta palabra en español

Frente a la invasión de anglicismos como random, la riqueza del español ofrece alternativas genuinas y precisas entre las más de 100.000 palabras que integran el diccionario de la Real Academia Española.
El castellano es uno de los idiomas más hablados del mundo, y su riqueza se demuestra en la gran cantidad de términos y expresiones de las que disponemos.
Según la RAE, el español tiene más de 100.000 palabras, las cuales están recogidas en el diccionario. Y a medida que nos acostumbramos a usar anglicismos u otros vocablos procedentes de otras lenguas, lo cierto es que tienen un significado en nuestro idioma. Por ejemplo, "random", muy usada por los hispanohablantes y especialmente entre los jóvenes, pero hay una bonita palabra en español que significa lo mismo.
El anglicismo “random” es muy utilizado en el español contemporáneo, especialmente en contextos informales y digitales, para describir algo inesperado, casual o fuera de lo común.
Sin embargo, la Real Academia Española nos recuerda que nuestra lengua cuenta con términos propios que pueden sustituirlo de manera precisa y elegante.
En su origen inglés, “random” significa “aleatorio” o “sin un patrón definido”. La RAE señala que este anglicismo puede ser sustituido principalmente por la palabra “aleatorio” en contextos formales o técnicos.
Sin embargo, en la actualidad, “random” adquirió una variedad de significados más amplios y coloquiales en el habla cotidiana, que no siempre encajan perfectamente con “aleatorio”.
Por ejemplo, en frases como “Le gusta hablar con gente random”, la intención es referirse a personas desconocidas, inesperadas o incluso peculiares.
Y otro de los ejemplos de palabras que usamos en el español pero que son anglicismos o procedentes del idioma inglés es "random".
Se trata de un término usado sobre todo en el lenguaje coloquial y especialmente entre los jóvenes, pero que viene a ser una especie de "comodín" o muletilla para expresar sorpresa, azar o algo aleatorio.
Un plan "random", una persona "random", un día "random"... Y múltiples casos más en las que usamos esta palabra y, sin darnos cuenta, sustituimos una vez más al español.
Pero el castellano, que es un idioma muy rico, posee muchas interpretaciones de palabras extranjeras, y esta es otro ejemplo.
Así, si bien lo más literal es usarlo como aleatorio o azar, se puede usar la palabra "azaroso" como sinónimo y, a la vez, como forma de seguir usando la lengua española.
De hecho, la palabra "random" no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, que si bien lo consideran como un "adjetivo o incluso sustantivo frecuente" y "anglicismo", recomienda sustituirlo por términos españoles como "aleatorio", "al azar" o "imprevisto". También otros como "imprevisible", "cualquiera", "azaroso" o "casual".
Fuente: larazon.es
En pocas palabras
- RAE recomienda: dejar de usar el anglicismo "random" y emplear palabras del español.
- Sinónimos sugeridos: "aleatorio", "al azar", "imprevisto", "azaroso" o "casual".
- Riqueza del idioma: el español posee más de 100.000 palabras para expresar conceptos de forma precisa.