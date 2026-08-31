La RAE recomienda dejar de decir "random" y reemplazarla por esta palabra en español

El anglicismo “random” es muy utilizado en el español contemporáneo, especialmente en contextos informales y digitales, para describir algo inesperado, casual o fuera de lo común.

Sin embargo, la Real Academia Española nos recuerda que nuestra lengua cuenta con términos propios que pueden sustituirlo de manera precisa y elegante.

En su origen inglés, “random” significa “aleatorio” o “sin un patrón definido”. La RAE señala que este anglicismo puede ser sustituido principalmente por la palabra “aleatorio” en contextos formales o técnicos.

Sin embargo, en la actualidad, “random” adquirió una variedad de significados más amplios y coloquiales en el habla cotidiana, que no siempre encajan perfectamente con “aleatorio”.

Por ejemplo, en frases como “Le gusta hablar con gente random”, la intención es referirse a personas desconocidas, inesperadas o incluso peculiares.

Y otro de los ejemplos de palabras que usamos en el español pero que son anglicismos o procedentes del idioma inglés es "random".

Se trata de un término usado sobre todo en el lenguaje coloquial y especialmente entre los jóvenes, pero que viene a ser una especie de "comodín" o muletilla para expresar sorpresa, azar o algo aleatorio.

Un plan "random", una persona "random", un día "random"... Y múltiples casos más en las que usamos esta palabra y, sin darnos cuenta, sustituimos una vez más al español.

Pero el castellano, que es un idioma muy rico, posee muchas interpretaciones de palabras extranjeras, y esta es otro ejemplo.

Así, si bien lo más literal es usarlo como aleatorio o azar, se puede usar la palabra "azaroso" como sinónimo y, a la vez, como forma de seguir usando la lengua española.

De hecho, la palabra "random" no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, que si bien lo consideran como un "adjetivo o incluso sustantivo frecuente" y "anglicismo", recomienda sustituirlo por términos españoles como "aleatorio", "al azar" o "imprevisto". También otros como "imprevisible", "cualquiera", "azaroso" o "casual".

Fuente: larazon.es