RAE: estas son las nuevas palabras ambientales que sumó la academia

La incorporación de la palabra DANA, un término que ha estado en boca de todos durante las últimas semanas, se debe, además de la actualidad, tras un largo proceso de discusión entre académicos.

En el caso de la inclusión del término DANA en el diccionario, las discusiones empezaron hace un par de años, "la tenía definida hace tiempo", señala el director de la RAE, pero no se ha incorporado hasta ahora y lo hace en minúscula, pese a ser en origen un acrónimo, una evolución similar a la que tuvieron otros términos como covid o sida.

El término tardó en incorporarse porque tuvo que estudiarse en combinación con otras como gota fría o depresión, explican desde la institución, precisando que también ha influido que no existía "conformidad absoluta" con la redacción y que, en cualquier caso, la Academia se toma su tiempo para decidir porque hay «vocablos efímeros", que se usan un tiempo y desaparecen.

De esta forma, esta nueva acepción aparece en el Diccionario de la Lengua Española como procedente de un acrónimo DANA, que significa "Depresión Aislada en Niveles Altos" y se trata básicamente de una masa de aire frío que queda aislada, y circula a gran altitud.

En el diccionario, el nuevo artículo dana se define como "depresión en niveles altos de la atmósfera, que, aislada de la circulación general atmosférica, se mueve de forma independiente y puede producir grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas".

En cuanto a microbioma, es un término procedente del inglés microbiome y se define como un "conjunto de genes de los microorganismos que residen en un ser vivo".

En cuanto a la incorporación de la forma compleja zona cero se refleja como: "En una catástrofe natural, un accidente o un atentado, zona de mayor devastación o con mayor número de víctimas".

Fuente: okdiario.com