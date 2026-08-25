¿"Sudamericano" o "suramericano"?: la RAE despejó esta duda que tiene todo el mundo

Puede resultar chocante que, siendo sur la denominación del punto cardinal, haya palabras que, aunque impliquen su significado, comiencen con la secuencia sud-. Pero hay que tener en cuenta que sud es variante del nombre de este punto cardinal desde época temprana.

La Real Academia Española ha dejado claro que ambas formas son correctas, aunque es más habitual el uso de sudamericano por encima de suramericano. En todo caso, es curioso saber el origen de la secuencia sud-.

Sud no es ni un invento moderno ni una deformación de sur. Realmente es una variante histórica del nombre del punto cardinal desde época muy temprana en el español.

De hecho, aparecen ejemplos documentados ya en el siglo XVI, como en la Historia general y natural de las Indias (1535-1537), donde Gonzalo Fernández de Oviedo utiliza claramente la forma sud.

Hoy esa variante se ha conservado principalmente en forma de prefijo antes de vocal: sudoeste, sudeste, sudestada… Y también en topónimos tan extendidos como Sudamérica o Sudáfrica, así como en sus gentilicios: sudamericano, sudafricano.

Por tanto, lejos de ser un error, sud- forma parte legítima del sistema morfológico del español.

La RAE también aclara que la forma suramericano es totalmente válida. En este caso, el prefijo sur- coincide con la denominación actual del punto cardinal.

La RAE se inclina por una de las dos

Aunque ambas variantes son correctas, la RAE ha destacado que en los pares Sudamérica/Suramérica y sudamericano/suramericano predominan claramente las formas con sud-. Es decir, son mayoritarias en el uso actual, sin que esto invalide la legitimidad de las alternativas con sur-.

Fundéu que también depende de la RAE, coincide en esta conclusión: las dos opciones son adecuadas, pero la más usada es sudamericano. Esta preferencia se refleja en la prensa, en la literatura contemporánea y en el habla cotidiana.

En resumen, si alguien dice sudamericano, está usando la forma más extendida; pero si dice suramericano, está usando una variante igual de correcta.

Fuente: okdiario.com