RAE: la palabra para referirse a "turistas" que pocos saben pero la academia acepta

La Real Academia Española es la institución que rige y hace cumplir las reglas del español. La RAE acepta una palabra para referirse a turistas que pocos conocen.
Pocos conocen que la Real Academia Española reconoce y acepta la palabra guiri para referirse al término "turista" sobre todo si es extranjero, la academia la acepta y pocos conocen su verdadero origen.
Desde hace más de 40 años ya está reconocida por la Real Academia Española como un sinónimo coloquial de turista extranjero, pero lo que pocos saben es que los españoles usaban durante las guerras.
Concretamente, el origen de dicha palabra está en el siglo XIX, en una voz del euskera y en las guerras carlistas.
RAE: el origen real de la palabra guiri
Aunque las playas de Benidorm y las montañas están llenas de guiris, el origen de la expresión tiene muy poco que ver.
La palabra viene del término vasco guiristino, usado por los carlistas en el siglo XIX para insultar a los partidarios de la reina María Cristina y de su hija Isabel II.
En plena Guerra Carlista, los guiristinos representaban al bando isabelino, mientras que los carlistas defendían la sucesión de Carlos María Isidro. Es decir, estaban enfrentados.
Sobre todo en el norte de España el carlismo fue mayoritario, por lo que los seguidores de María Cristina eran vistos como extranjeros o traidores de la causa carlista. Eso ayudó a que guiristino tuviera un tono claramente despectivo.
Con el tiempo la palabra se fue acortando y popularizando hasta quedarse reducida a guiri. Además, su asociación con los extranjeros aumentó porque el bando cristino contó con la ayuda de la Legión Auxiliar Británica.
Desde el año 1925, la Real Academia Española ya recogía la palabra guiri en su diccionario con su acepción bélica: "En las guerras civiles del siglo XIX, partidario de la reina Cristina. Era usado para designar a los liberales, y en especial a los soldados del Gobierno".
Sin embargo, no fue hasta el 1984 cuando se aceptó el significado actual de "turista extranjero". Aun así, el uso había comenzado a expandirse más de 20 años antes.
Con la explosión del turismo en los años 60, especialmente en zonas como la Costa del Sol, la palabra guiri empezó a hacerse más frecuente. La asociación era similar a la del siglo XIX.
En este caso, los liberales venidos del norte de Europa con otras costumbres eran los suecos, alemanes y británicos que ocupaban nuestras playas, por lo que la sociedad española recuperó el término con un nuevo enfoque.
Fuente: okdiario.com
En pocas palabras
- RAE: la Real Academia Española acepta el término "guiri" como sinónimo coloquial de turista extranjero.
- Origen: la palabra proviene del euskera "guiristino", usada en el siglo XIX para referirse a los partidarios de la reina María Cristina.
- Evolución: el término se acortó y popularizó, asociándose con turistas extranjeros a partir de los años 60.