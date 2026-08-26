RAE: la palabra para referirse a "turistas" que pocos saben pero la academia acepta

Concretamente, el origen de dicha palabra está en el siglo XIX, en una voz del euskera y en las guerras carlistas.

RAE: el origen real de la palabra guiri

Aunque las playas de Benidorm y las montañas están llenas de guiris, el origen de la expresión tiene muy poco que ver.

La palabra viene del término vasco guiristino, usado por los carlistas en el siglo XIX para insultar a los partidarios de la reina María Cristina y de su hija Isabel II.

En plena Guerra Carlista, los guiristinos representaban al bando isabelino, mientras que los carlistas defendían la sucesión de Carlos María Isidro. Es decir, estaban enfrentados.

Sobre todo en el norte de España el carlismo fue mayoritario, por lo que los seguidores de María Cristina eran vistos como extranjeros o traidores de la causa carlista. Eso ayudó a que guiristino tuviera un tono claramente despectivo.

Con el tiempo la palabra se fue acortando y popularizando hasta quedarse reducida a guiri. Además, su asociación con los extranjeros aumentó porque el bando cristino contó con la ayuda de la Legión Auxiliar Británica.

Desde el año 1925, la Real Academia Española ya recogía la palabra guiri en su diccionario con su acepción bélica: "En las guerras civiles del siglo XIX, partidario de la reina Cristina. Era usado para designar a los liberales, y en especial a los soldados del Gobierno".

Sin embargo, no fue hasta el 1984 cuando se aceptó el significado actual de "turista extranjero". Aun así, el uso había comenzado a expandirse más de 20 años antes.

Con la explosión del turismo en los años 60, especialmente en zonas como la Costa del Sol, la palabra guiri empezó a hacerse más frecuente. La asociación era similar a la del siglo XIX.

En este caso, los liberales venidos del norte de Europa con otras costumbres eran los suecos, alemanes y británicos que ocupaban nuestras playas, por lo que la sociedad española recuperó el término con un nuevo enfoque.

Fuente: okdiario.com