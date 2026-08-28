¿Cómo se llama a un grupo de pingüinos?: la RAE responde esta duda que pocos saben

Por ejemplo, está el caso del pingüino, uno de los más famosos de la Antártida y queridos por los seres humanos. Pero muy pocos conocen que un grupo de pingüinos, a diferencia de otras aves, es el de balsa o waddle (este último un término en inglés, que en español sería más correcto balancín).

Y la diferencia de término se debe a si están nadando o están en tierra, ya que los pingüinos son animales que, si bien pueden estar sobre el hielo y caminando sobre superficies terrestres, lo cierto es que estas aves marinas son excelentes nadadoras.

De hecho, diversos estudios sugieren que son capaces de alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, aunque su velocidad normal oscila entre los 5 y los 10 km/h, y alcanzar profundidades que superan los 500 metros para alimentarse. No obstante, a pesar de estar dentro de las aves, no pueden volar en el aire.

A un grupo de pingüinos se le conoce como balsa si se trata del momento en el que estos están nadando. Esto se debe a que cuando están en el agua, su comportamiento colectivo al nadar es el de ir juntos, caminar juntos o esperar si alguna de estas especies se queda atrás.

Esto hace que continuamente hagan todos los movimientos iguales y a la vez, y de este modo, desde la distancia, este grupo de pingüinos compacto y flotando se asemeja visualmente a una balsa de madera u otra estructura derivada.

Por otro lado, cuando no están en el agua, sino en tierra firme, se denomina waddle o balancín, y esto se debe a su forma de caminar.

No es Puerto Madryn, pero permite caminar entre pingüinos. Foto: Tripdadvisor

Este movimiento característico de los pingüinos, que con sus patas cortas y situadas muy atrás en su cuerpo le obliga a caminar de forma balanceada, le asemeja a un balancín, puesto que llevan su cuerpo de un lado a otro.

De hecho, cuando se desplazan en grupo, todos se contonean al mismo tiempo, y al igual que en el caso del agua, también se crea un efecto visual: en este caso, de balanceo colectivo.

Por otro lado, también sería correcto denominarlos como contenero. "rookery" o colonia.

Fuente: larazon.es